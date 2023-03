Erős hatást gyakorol az agy több, nagy fejlettségű funkciókért felelős részére is, köztük például az összetett döntéshozatalért és a képzelőerőért felelős területekre az ayahuasca tudatmódosító hatású főzet – emiatt számolnak be a szeánszok résztvevői különböző dimenziókba való utazásról, ördögi és isteni alakok megjelenéséről.

A magyar közbeszédben ugyan időről időre már korábban is megjelent az ayahuasca nevű főzet, igazán mégis csak tavaly vésődött be a köztudatba, miután kiderült, az erősen hallucinogén főzet egyik szeánszán részt vett Sáfrány Emese és Béres Anett is – utóbbira súlyos sérülésekkel találtak rá másnap.

Pedig korántsem számít újdonságnak a tea. Az ayahuascafőzetet az emberiség már legalább ezer éve ismeri és használja, amelyet az amazóniai őserdőben honos Banisteriopsis caapi nevű növény indájából és a Psychotria viridis nevű cserje leveleiből készítenek.

A főzet fogyasztói erőteljes hallucinációkról számolnak be, és gyakran azt mesélik, hogy halálközeli élményeket éltek át, másvilági lényekkel találkoztak és alternatív valóságokba tettek – az életüket aztán sokszor gyökeresen átalakító – utazásokat. Az ayahuascaszeánsz az intenzív lelki élményen túl gyakran hányással, hasmenéssel párosul – írja a The Guardian .

A tea agyi működésre gyakorolt hatását vizsgálták meg most az Imperial College London kutatói is, akik vizsgálatukhoz 20 egészséges önkéntesnek 20 milligramm dimetiltriptamint (DMT) adtak be, egy intenzív hallucinogén vegyület, amelyet a Psychotria viridis cserjéből vonnak ki.

Ezt követően agyukat EEG- és funkcionális MRI-vizsgálatnak vetették alá, és megfigyelték az agy működését a szer bevétele előtt, alatt, valamint utána is. A résztvevők a vizsgálat folyamán végig visszajelzéseket adtak arról, hogy éppen milyen intenzív az élmény, amelyet átélnek.

A valós szeánszoktól eltérően a laboratóriumban egyik vizsgált alany sem hányt, mert a hagyományos ayahuascafőzet hánytató hatású összetevőjét nem használták.

A vizsgálat eredményeit az amerikai tudományos akadémia lapjában közölték, és a tudomány mai állása szerint ezek adják jelenleg a legpontosabb képet a pszichedelikus szerek hatása alatt álló emberi agy működéséről.

A rögzített adatokból kirajzolódik, hogy a DMT hatására összeomlik az agy normális hierarchikus berendezése, zűrzavarossá válik az elektromos aktivitás, megbomlik a megszokott összeköttetés az egyes agyterületek között

– mondta a vizsgálatot vezető Chris Timmermann, hozzátéve, minél intenzívebb az élmény, annál jellemzőbb ez a felfokozott kapcsolódás az agy különböző részei között, így például a kommunikáció is kaotikussá válik.

Istenszerű és ördögi lényeket látnak a fogyasztók

Robin Carhart-Harris, a Kaliforniai Egyetem neurológia- és pszichiátriaprofesszora szerint az ayahuasca elképesztően erős hatású abban a dózisban, amelyben használni szokás.

Az emberek olyasmikről számolnak be, hogy az ital hatása alatt olyan érzésük van, mintha elhagynák ezt a világot, és áttörnének egy másik, rendkívül összetett világba, ahol időnként olyan lényekkel találkoznak, akikről az a benyomásuk, hogy különleges, istenhez hasonlatos hatalmat gyakorolnak felettük.

A publikáció készítői szerint ez a kutatás bizonyítja, hogy mindennek hátterében az áll, hogy a DMT lebontja az agy alapvető hálózatait, és az egyes részterületek összemosódnak, kevésbé lesznek egymástól elkülöníthetők – ráadásul a főzet hatása alatt leépülnek a gátlások és a korlátok, az agyműködés pedig egészen egyszerűen kaotikussá válik.