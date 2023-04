Döbbenetes, hogyan hatnak a szervezetre a készételek

Chris van Tulleken brit orvos és tévés műsorvezető egy hónapig evett feldolgozott készételeket, tapasztalatait egy könyvben is összefoglalta. Ebből derül ki, hogy a feldolgozott, cukros, sós élelmiszerek súlyos hatással lehetnek a szervezetre.

Mikor elfogyasztott ételeinek 80 százalékát feldolgozott, gyárilag cukros és sós ételek tették ki, gyors súlygyarapodást, tikkadtságot, alvászavarokat, székrekedést tapasztalt magán. De a legmegdöbbentőbb az volt, hogy még az agya is megváltozott. Ez az étrend egyébként az Egyesült Királyságban nem is számít extrémnek, minden ötödik ember így étkezik, és minden negyedik ember elhízottnak is számít.

Szupermarketeink polcain egymás hegyén-hátán sorakoznak az ultrafeldolgozott élelmiszerek, a készételek, a tartósított pékáruk, fagyasztott élelmiszerek, de még a kenyerek nagy része is feldolgozott, cukros, sós, tartósítószerrel dúsított. És hogy mennyire káros az egészségére, ha egy tál cukros gabonapehellyel indítjuk a reggelt, vagy egy előrecsomagolt szendviccsel, esetleg fánkkal? Nagyon!

Egy hónap készételkúra után az orvos néhány hét alatt 6 kilót hízott, fáradt volt, ideges, feszült, és úgy érezte, tíz évet öregedett. Ennél is félelmetesebb, hogy a kísérlet végén végzett MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy az agyában olyan folyamatok indultak el, mintha kábítószerfüggő lenne.

Az agyi vizsgálatok kimutatták, hogy Chris agyának a jutalomért felelős területei összekapcsolódtak azokkal a területekkel, amik az ismétlődő, automatikus viselkedést váltják ki.

Az ultrafeldolgozott ételek fogyasztására az agyam utasított, anélkül, hogy erre vágytam volna. Ez egy hasonló agyi reakció, mint a klasszikusan függőséget okozó anyagok esetében (cigaretta, alkohol és a drogok).

Az agyi aktivitás változásai nem voltak tartósak, de ha ezt négy hét alatt képes megtenni egy 42 éves aggyal, mit tesz a gyerekek törékeny, fejlődő agyával?

Nem tudjuk pontosan, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszereknek miért vannak ilyen hatásai, de az orvos szerint a legtöbb hipotézis a feldolgozás fizikai műveletének és tápanyag-összetételének kombinációjára vezethető vissza.

A legtöbb tudós egészen a közelmúltig úgy gondolta, lehetetlen, hogy egy étel dependenciát okozzon, „de most megtapasztaltam, hogy nagyon erős függőség jelentkezhet bizonyos típusú ultrafeldolgozott ételekkel kapcsolatban”.

Tudni kell különbséget tenni, a feldolgozatlan (paradicsom), a feldolgozott (paradicsomkonzerv) vagy az ultrafeldolgozott (bolti paradicsomos tésztaszósz) ételek között, így nagyobb eséllyel kerülhetjük el a tartós károkat okozó élelmiszereket.

