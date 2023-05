Altatókkal értek el áttörést az Alzheimer-kór ellen

Brendan Lucey, a Washingtoni Egyetem Alvásgyógyászati Központjának neurológusa volt annak a kutatásnak a vezetője, ami kimutatta, hogy altatók hatására csökkenhet a mérgező fehérjecsomók felhalmozódása az agyban – írja a ScienceAlert.

Az alvászavarok az Alzheimer-kór korai figyelmeztető jelei lehetnek, akár a többi tünet (memóriavesztés, kognitív hanyatlás) megjelenése előtt. Az első kifejezett tünetek előfutára, amikor a béta-amiloid abnormális szintje eléri a csúcsot, és kialakulnak a plakkok is.

A kutatók szerint az alvás azért segíthet a kór megelőzésében, mert az alvó agy megtisztulhat a káros fehérjéktől és az egyéb salakanyagoktól.

A kétéjszakás vizsgálatban 38 középkorú (45 és 65 év közötti) felnőtt vett részt, akik egészségesek, és jó alvók voltak. Szuvorexáns tablettát vagy placebót kaptak, és alvás közben mintát gyűjtöttek a gerincvelői folyadékukból. A két csoport ugyanúgy aludt, de a béta-amiloid koncentrációja mégis 10–20 százalékkal csökkent az altatós csoportnál. A szuvorexáns gyógyszer magasabb dózisa rövid időre csökkentette a hiperfoszforilált tau szintjét is, ami a tau-fehérje módosított formája, tau–gubancok kialakulásához és sejthalálhoz kapcsolódik. Ez a hatás azonban csak a tau bizonyos formáinál volt megfigyelhető, és a tau–koncentráció az altató bevételét követő 24 órán belül visszaállt.

abban reménykedik, hogy a jövőbeli, hosszú távú vizsgálatok esetleg tartós hatást mutathatnak a fehérjeszintre vonatkozóan.

De az is igaz, hogy az altatók inkább a felszínes alvási fázisokat támogatják, és nem a mélyeket, korábbi kutatások összefüggést találtak a kevésbé jó minőségű, lassú hullámú alvás és a tau-gubancok és a béta-amiloid fehérje emelkedett szintje között. Sőt, az is kiderült, hogy már egy rossz alvós éjszaka is megemelheti a béta-amiloid szintjét.

Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az alvászavarok az Alzheimer-kórhoz kapcsolódnak, Lucey szerint az alváshigiénia javítása és az alvási problémák kezelése bármely életkorban jó megoldás lehet az agy általános egészségi állapotának javítására.