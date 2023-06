Egyedülálló terápia segíti a fülzúgástól szenvedőket

A fülzúgás a népesség átlagosan tíz-tizenöt százalékát érintő, nem önálló betegség, hanem olyan tünet, amit többféle szervi eltérés okozhat. Hátterében fülészeti, idegrendszeri, érrendszeri, belgyógyászati, vagy akár váz-izomrendszeri probléma is állhat, ezért felderítése igen nehéz, de együtt élni vele nem lehetetlen. Az elfogadás, a szorongás, a szenvedés csökkentését tűzte ki célul Dr. Bencsik Beáta és Dr. Szigeti F. Judit, és programjuk sikeres is: a 1,5 éve futó terápiából kikerültek többsége arról számolt be, hogy élete könnyebb lett, a szorongás, a deprimáltság csökkent, a résztvevők hatvanhét százalékánál mérőeszközökkel is igazolható a javulás.

Ahogy Dr. Bencsik Beáta mondja, sok minden okozhatja a fülzúgást, nem csak fülészeti betegség. Az igen szerteágazó okok között – nem is gondolnánk –, de akár nem kellő folyadék bevitel, vérszegénység vagy harapási rendellenesség is állhat. A terápia jellege attól függ, hogy mi lehet az ok.

A fülzúgás sokszor a hallás romlásával jár együtt, leggyakrabban a 40-60 éves korosztályra jellemző panasz. Egységesen minden fülzúgásra jellemző, hogy negatív érzéseket, szorongást, deprimáltságot, hangulati zavarokat hoz magával.

A terápiákat illetően a pszichoterápia, azon belül a kognitív viselkedésterápia bizonyítottan hatékony, ami a megküzdésben tud nyomatékosan segíteni. Az idegrendszernek szerepe van a fülzúgás megélésében, itt jön be a mentális oldal, itt dől el, hogy mi lesz a megoldás – teszi hozzá Dr. Bencsik.

Sistergés vagy pulzálás?

De milyen is a fülzúgás?

Van, hogy egy frekvenciát hall valaki, van, hogy állandó sistergést tapasztal, lehet, hogy a saját ereiben pulzáló vért hallja. A zaj jellege, erőssége változó lehet. A hangok skálája, amit a fülzúgástól szenvedők hallanak, szinte végtelen

– mondja Dr. Szigeti F. Judit, hozzátéve:

Az életminőség javítását célzó kezelés 7 alkalomból áll, egyenként 1,5 óra időtartammal.

A fülzúgás időskorban gyakran társul halláscsökkenéshez. De ez fordítva nem igaz, bár sokan tartanak tőle:: a zúgás nem okoz hallásromlást. Azt gondolnánk, zenével tompítható, de Dr. Szigeti azt mondja, zenehallgatás közben is megmaradhat.

A foglalkozásaink 3 téma körül csoportosulnak. Az első a figyelem, mert a tünet teljesen magára irányítja, ezt kell elterelni. Este például felerősödnek a tünetek, mivel kevesebb az inger, jobban feltűnik

– emeli ki a szakember, rámutatva: az elterelés egyik módja a hangterápia, amikor külső hangforrást (pl. zene) hallgat az érintett. Egy másik lehetőség, hogy korábban végzett kellemes tevékenységekre bátorítják a betegeket. Akár koncertek látogatására, ami hangulatjavító és abszolút eltereli a koncentráció fókuszát.

A második téma a zúgásról való gondolkodás áthangolása, hogy elfogadják a fülzúgást, ne feltétlenül akarjanak rajta változtatni, hiszen olykor nem is lehet, tapasztalják meg, hogy együtt lehet élni vele hangsúlyosabb szenvedés nélkül.

Rossz élményből elviselhetőt

Dr. Bencsik a fentiek mellett kiemeli:

Az ma már igazolt, hogy az idegrendszernek is van szerepe a fülzúgás fenntartásában, az idegsejtek egy része túlzott aktivitást mutat, ez tartja fenn az élményt és a fülzúgás rendszerét. Ebben az érzelmi központ és a memória is benne van.

Ahogy Szigeti F. Judit mondja: a fülzúgáshoz kapcsolódó kellemetlen élményeket kell megpróbálni áthangolni.

A harmadik téma a viselkedésterápia, ami relaxációt foglal magában, célja a pihenés, ellazulás megtanítása, az ezeket irányító idegrendszeri ág működtetésének erősítése. A betegek minden héten megtanulnak valamilyen technikát

– teszi hozzá a pszichológus megjegyezve: az eredmények alapján az életminőségbeli javulás egyértelmű.

A fülzúgás minőségét hangosság, kellemetlenség és hangmagasság szempontjából mérik. Sem a hangerőben, sem a hangmagasságban nincs változás, de a kellemetlenség faktorban igen, sokkal könnyebb vele együtt élni.

A Dr. Szigeti által összeállított kezelés külföldi források, szakirodalom alapján történik. Egy csoportban 4-8 fő vesz részt a terápián, amelynek csoportos jellege azért is hasznos, mert a betegek egymást is segítik és normalizáló hatással bír, ha azt látjuk, hogy mások is szenvednek ugyanattól, amitől mi. A pszichológus hozzáteszi:

Nekem is van több fizikai nyavalyám, a fülzúgás épp nem tartozik közéjük. Én tehát nem saját élményből beszélek, de a betegek nagyon is segíthetik egymást a tapasztalataik megosztásával.

Nem mindenki alkalmas azonban a csoportterápiára, a pszichotikus zavarok, az aktív droghasználat nem teszi lehetővé a csatlakozást. Aki viszont elvégzi, hálás is Dr. Bencsiknek és Dr. Szigetinek, akik segíthetnek a fülzúgás átkát elviselhető ténnyé tenni.

(Borítókép: Dr. Szigeti F. Judit és Dr. Bencsik Beáta. Fotó: Németh Kata / Index)