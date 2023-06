Egyre biztosabb, hogy Tutanhamonnak hosszú feje és óriási agya volt

Egy májusban publikált tanulmány szerint a régészek röntgenfelvételekre és a koponya méréseire is támaszkodtak, mikor megalkották a fáraó fejének új képét. A legfrissebb eredmények is megerősítették a korábbi gyanút, Tutanhamonnak hosszú feje és nagy agytérfogata volt.

Arcrekonstrukció készült az ókori Egyiptom egyik legismertebb fáraójáról, Tutanhamonról – írja a Live Science.

A fiatalon elhunyt Tutanhamon uralkodásáról fennmaradt, hogy nem követte apja, Ehnaton reformjait, aki Aton istent magasztalta és elvetette a többistenhitet. A Krisztus előtt 1333-ban trónra lépő fiatal Tutanhamon tíz évig uralkodott és a korábbi tradíciókban hitt.

Tutanhamon nemcsak világhírű temetkezési kincse miatt érdekes régészeti szempontból, hanem azért is, mert az egyiptomi történelem egy fontos szakaszában ült a trónon

– mondta Michael Habicht, a Flinders Egyetem munkatársa, a most megjelent tanulmány egyik szerzője.

A fáraó arcáról készült új modellhez egy nemzetközi kutatócsoport a múmia teljes koponyájának CT-vizsgálatát használta fel.

Egy májusban online publikált tanulmány szerint a régészek röntgenfelvételeire és a koponya méréseire is támaszkodtak. A legfrissebb eredmények is megerősítették a korábbi gyanút, Tutanhamon koponyája szokatlanul hosszúkás volt, és agytérfogata is túlszárnyalta az átlagos férfi agytérfogatot.

Cícero Moraes brazil grafikus úgy nyilatkozott:

A koponyájának sajátos az alakja mintha más múmiákhoz hasonlóan koponyatorzításon esett volna át, de a sajátos, megnyúlt forma ellenére az ő koponyája természetes.

A kutatók két arcképet készítettek: az első szürke árnyalatú, amelyen a fáraó semleges helyzetben csukott szemmel látható, a második színes, egy borotvált fejű, sötét bőrtónusú fiatalembert ábrázol, aki szemceruzát visel.