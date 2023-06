Nem tudni, miért, de hétfőnként kapnak a legtöbben szívinfarktust

Június 5–7. között tartották a Brit Szív- és Érrendszeri Társaság (BCS) 2023-as, ezúttal manchesteri konferenciáját, melyen számos új egészségügyi kutatást és eredményt mutattak be tudósok és orvosok a szakma számára. Ezek közül az egyik legérdekesebb felfedezés egyértelműen az volt, hogy a szívinfarktusok száma nem egyenlő arányban oszlik el a hét napjai között. A különbségek ráadásul nem is elenyészőek,

a felmérések alapján a hétfő toronymagasan vezet – legalábbis a vizsgált esetek között.

A Belfast Health and Social Care Trust és az ír Királyi Sebészkollégium orvosai által készített tanulmány egészen pontosan 10 ezer 528, az Ír Köztársaság és Észak-Írország kórházaiba felvett beteg adatait vizsgálta. A betegeket 2013 és 2018 között a szívroham legsúlyosabb típusa, az úgynevezett ST elevációs myocardialis infarctus (STEMI) miatt vették fel. Ez akkor következik be, amikor a szív vérellátását biztosító egyik fő koszorúér teljesen elzáródik. Kezelése rendkívül fontos, sürgősségi ellátás nélkül ugyanis a STEMI végzetes is lehet.

A munkahét kezdete tehet róla

A KSH információi alapján Magyarországon évente átlagosan 5-6 ezer ember veszíti életét heveny szívizomelhalás miatt. A STEMI-küzdőknek – mint írtuk – azonnali kivizsgálásra és kezelésre van szükségük, hogy a szívük károsodását minimalizálják. Ez általában sürgősségi angioplasztikát és egy olyan eljárást jelent, amely újra megnyitja az elzáródott koszorúeret, hogy ismételten vér áramolhasson a szívbe.

A konferencián ismertetett tanulmányban a kutatók azt találták, hogy a STEMI-szívinfarktusok aránya a munkahét elején jelentősen megnövekedik – a legmagasabb számban hétfőn jellemző, ezen a napon a heti átlagtól általában 13 százalékkal több esetet regisztráltak. A jelenségnek a pontos oka egyelőre még nem ismert, korábbi tanulmányok szerint, melyek ugyancsak azt vizsgálták, hogy mely napokon a legmagasabb a szívinfarktusok száma, a tudósok egy, a szervezet cirkadián ritmusával való összefüggést feltételeztek, amely az alvási és ébrenléti ciklusainkat szabályozza.

De mit mondanak a kutatók?

Bár a STEMI szívroham nagyobb valószínűséggel fordul elő hétfőnként, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a hét többi napján az ne lenne valószínűsíthető. Akár hétfő, akár kedd, akár a hét más napja van, a szívroham sajnos továbbra is az egyik leggyakoribb halálozási ok.

Az Egyesült Királyságban ötpercenként kerül valaki kórházba életveszélyes szívroham miatt, ezért létfontosságú, hogy a kutatások továbbra is azt vizsgálják, pontosan hogyan és miért következik be a szívroham

– magyarázta Sir Nilesh Samani professzor, a British Health Foundation orvosigazgatója, aki később hozzátette, a tanulmány a különösen súlyos szívrohamok időzítésével kapcsolatos bizonyítékokat gyarapítja, így ezek után azt kell kideríteniük, hogy melyek a kiváltói annak, hogy a hét bizonyos napjain az átlagtól merőben eltérő adatokat kapnak.