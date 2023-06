Jobb, ha gazdag a férfi és szép a nő

Kár lenne valamilyen rossz sztereotípiát erősíteni, de egy új tanulmányból az derül ki, hogy a nők, az eddigi pesszimista férfigondolkodásnak megfelelően, valóban jobban vonzódnak az anyagilag rendben lévő férfiakhoz, míg a férfiak elsősorban a külsőt részesítik előnyben.

Sok romantikus vígjátékban küzdenek a férfiak azért, hogy tehetősnek tüntessék fel magukat, és így nyerjék el a kiszemelt nő kezét. Ha eddig ezen csak kacagtunk, mivel „nem életszerű, hisz a nőket a pénz csöppet sem érdekli”, akkor hagyjuk abba a nevetést, mert egy új tanulmányból éppen az derült ki, hogy nagyon is.

Státusz és szépség

A tanulmányban a nagyhírű brit Bathban található Egyetem kutatói azt vizsgálták, mit tartanak fontosnak a férfiak és a nők a potenciális partnerek választásánál. Az eredmények szerint a nők a társadalmi helyzetet és az anyagi javakat helyezik előtérbe, a férfiak viszont inkább a külsőre koncentrálnak.

A heteroszexuális férfiak fontosabbnak tartották a fizikai vonzerőt, mint a nők, a nők pedig nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a társadalmi státusznak és a pénzügyi kilátásoknak

– írta tanulmányában a Meike Scheller vezette csapat. A The Journal of Sex Research folyóiratban megjelent tanulmányában azt írják, a hipotézisük az volt, hogy a szexuális vonzalom irányítja az érdeklődést, a vágyat és az affinitást bizonyos partnerjellemzők iránt.

A csapat 310 olyan résztvevőt vizsgált, akik között volt aszexuális és alloszexuális is (az ismert szexuális irányultságok – hetero-, homo-, bi- és pánszexuális mind ide tartoznak). A résztvevőket arról is faggatták, mennyire erősen vonzódnak bárkihez szexuálisan és romantikusan, de párkapcsolati preferenciáikról is felméréseket végeztek.

AZ EREDMÉNYEK SZERINT AZ ALLOSZEXUÁLIS FÉRFIAK A FIZIKAI VONZERŐT ÉS AZ INTELLIGENCIÁT HELYEZIK ELŐTÉRBE POTENCIÁLIS PARTNEREIKnél, DE AZ ALLOSZEXUÁLIS NŐK NAGYOBB JELENTŐSÉGET TULAJDONÍTANAK PARTNERÜK ANYAGI HELYZETÉNEK ÉS LELKIISMERETESSÉGÉNEK.

Ezek a preferenciák azonban kevésbé voltak hangsúlyosak azoknál a résztvevőknél, akik alig, vagy egyáltalán nem éreztek szexuális vonzalmat. De érdekes az is, hogy a szexuálisan kevésbé vonzó nők fontosabbnak tartották jövendőbeli partnerük intelligenciáját és iskolázottságát, mint a fizikai vonzerőt, a státuszt és a pénzügyi kilátásokat – ezek inkább a vonzó nőknél voltak perdöntőek.