Milyen színű a csütörtök annak, akinek szinesztéziája van?

A szinesztézia olyan észlelési állapot, amikor az érzékszervi tapasztalatok keverednek, az ettől szenvedő emberek számára a betűknek lehet színe, de a zene hangjai is kapcsolódhatnak színekhez, ahogy a hét napja is. Nem okoz káros hatásokat, olyan neurológiai jelenség, amikor egy inger több érzékszervet is stimulál. Már 200 éve vizsgálják.