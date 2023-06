Az Everest magasságát sem mérőszalaggal határozták meg

A Csomolungma, azaz a Mount Everest magasságát mára szinte mindenki bevéve tudja, a világ legmagasabb pontjának tartott, 8848,86 méteres csúcs pontos meghatározása azonban nem is olyan régen történt meg – ahogyan más hegyeké is. Pedig már az ókori görögök is próbálták megmérni a hegyek magasságát, a közel pontos meghatározásokig mégis a 18–19. századig kellett várni. De mégis hogyan tudták kiszámolni a modern technológia különböző lézeres és GPS-es csodamódszerei nélkül?