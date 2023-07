Ha nincs szaporodási képességeinek teljében, halk és különleges hangokkal utasítja el a hímeket. Csak ők hallják, de kettőből egyből megértik, hogy most nincs itt az idő.

A fekete foltos (tavi) béka (Pelophylax nigromaculatus) nőstényei bizonyos időszakokban különös hangokat adnak ki, amiket csak a hozzájuk közel tartózkodó/ugráló hímek hallanak.

Ilyenkor azt akarják közölni, hogy vagy nem termékenyek épp, vagy nincs kedvük az egész hercehurcához a békahímekkel. És ez igenis fontos, mivel ahogy Makoto M. Itoh, a japán Nagoja Egyetem munkatársa mondja:

A fekete foltos tavi béka hímei bármire ráugranak, ami nősténynek tűnik, beleértve a nem organikus tárgyakat is.

Ezért a nőstényeknek meg kell találniuk a módot arra, hogy távol tartsák őket, ha nincsenek olyan hangulatban, vagy nem is képesek rá.

Általában a hímek több hangot adnak ki éppen azért, hogy felkeltsék a nőstények figyelmét, és tudassák velük, érdeklődnek irántuk – és szaporodási képességeik iránt.

Itoh azonban néhány éve felfedezte, hogy a fekete foltos nőstények egyszerűbb, rövidebb és kevésbé intenzív hangokat is kiadnak, mint a hímek. Ezekkel akkor élnek, ha nem akarnak vagy tudnak szaporodni.

Makoto M. Itoh egy sor kísérletet végzett a békákkal, hogy rájöjjön, mi a halk női hangok célja, és azt is meg tudta állapítani, hogy a jelek őszinték. A nőstények csak akkor adják ki őket, ha nincs megtermékenyíthető petéjük, vagy ha egyáltalán nincs petéjük. Egy nem nem elég, de ha kétszer is hangot adnak, a hímek felfogják, hogy itt most nincs helye és ideje a párzásnak.