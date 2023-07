A csillagászok felfedezték Luke Skywalker otthonát

Egy nemzetközi csillagászcsapat felfedezett egy ritka, több bolygóból álló rendszert, ami nagyon hasonlít a Star Wars hősének, Luke Skywalkernek az otthonára, Tatooine-ra. A rendszer egy új, BEBOP-1c nevű bolygót tartalmaz, amely az azt felfedező projekt nevéből ered: Binaries Escorted By Orbiting Planets.

Most megtörtént az a ritka eset, hogy találkozott a fikció és a valóság, ugyanis amit George Lucas főhősének, Luke Skywalkernek az otthonaként vizionált, az, úgy tűnik, a valóságban is létezik. Akkor talán még Csubakkával is találkozhatunk valahol, valamikor?

Nem mese?

Ahogy tudjuk is a Star Wars-filmekből, réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban élt Luke Skywalker a sivatagos Tatooine bolygón, ami a galaxis középpontjától 43 000 fényévre volt az Arkanis szektorban. A Tatooin a legbelső bolygó a Tatu rendszerben. A két másik bolygó Ohann és Adriana, ezek hatalmas és lakatlan gázbolygók. A közöttük lévő sávban hét hold helyezkedik el.

A bolygónak két napja van, a Tatu 1 és Tatu 2, amik nem túl távol keringenek egymástól, kettős csillagrendszert alkotva. Nos, a csillagászok most felfedeztek egy ritka, több bolygóból álló rendszert, ami kísértetiesen hasonlít a jedi otthonára, úgyhogy akár még Jawákat is találhatnak majd rajtuk.

A nagy rábukkanás

2020-ban a NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) űrteleszkópjának adatai alapján fedeztek fel egy körkörös bolygót ugyanabban a rendszerben, a TOI-1338b-t. De akkor a csillagászok nem tudták definiálni alapparaméterét, a tömegét. Ezért két távcsövet helyeztek el a chilei Atacama-sivatagba, hogy pontos méréseket végezzenek a tömegről, de nem ez történt, hanem felfedezték a BEBOP-1c-t.

A csillagászok módszere az exobolygók sebességének mérésére a radiális sebesség mérésével történik. Az exobolygók nem a Nap, hanem egy másik csillag körül keringenek, ami a tömegvonzás miatt szintén mozog, a csillag és bolygója közös tömegközéppont körül kering azonos keringési idővel.

Az a sebesség, amivel a csillag a Földhöz képest mozog, a radiális sebesség, ezt a csillagfény színképében lévő spektrumvonalak eltolódásainak megfigyelésével lehet meghatározni.

Az egyik legizgalmasabb dolog a BEBOP-1c-ben, hogy körkörös bolygó, vagyis naprendszerünk bolygóival ellentétben egy helyett két csillag körül kering. És eddig csak 12 körkörös rendszer ismert.

Fotó: NASA / Goddard Space Flight Center Körkörös bolygó ábrázolása

A Nature Astronomyban megjelent bolygótanulmány társszerzője, Rosemary Mardling, a Monash University School of Physics and Astronomy munkatársa azt mondta:

A BEBOP-1c a lehető legközelebb van a két csillaghoz, ha még ennél is közelebb lenne, a gravitációs tér kirúgná a rendszerből.

Jelenleg két bolygó kering a TOI-1338/BEBOP-1 körül, és a csillagászoknak sikerült megmérni a BEBOP-1c tömegét, most a méretének definiálásán dolgoznak.