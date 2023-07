Évente fél kiló rovart, legyet és kukacot nyelhetünk le akaratlanul

Hiába rajong a Föld lakosságának egy jelentős része a csokoládéért, a sörért vagy éppen valamilyen gyümölcsléért, a legtöbben nem is sejtik, hogy amikor ezeket a termékeket fogyasztják, akkor akaratlanul akár több rovarmaradványt vagy rágcsálószőrt is bevihetnek a szervezetükbe. De mégis hogy lehet ez?

A pókok álmunkban való lenyelésével kapcsolatos népi hiedelmet – hogy egy év alatt egy emberlegalább nyolc pókot megeszik, miközben alszik – bizonyára már sokan hallották, azt azonban eddig nem sűrűn reklámozták a különböző cégek, hogy emellett évente akár komoly mennyiségű rovart, legyet és kukacot is elfogyaszthatunk akaratlanul. Bár ezeket nem egészben nyeljük le, mégis aggodalomra adhat okot.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) szerint az átlagember véletlenül

egy font, azaz közel fél kilogramm kukacot és rovart fogyaszt el évente.

Ennek az az oka, hogy a gyümölcsökre, zöldségekre, fűszerekre és sok feldolgozott élelmiszerre vonatkozóan az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) törvényileg engedélyezi, hogy azok kukacokat, rovarokat tartalmazzanak minimális mennyiségben – írja a Daily Mail. A fügepép 100 grammja például 13 rovarfejet tartalmazhat, a gyümölcslevekben 250 milliliterenként egy kukac található, a sörkészítéshez használt 10 gramm komló pedig 2500 kis nedvszívó rovarnak adhat otthont.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a reggeli narancslé ivása közben megakad a torkunkon egy apró kukac, ezek a rovarok a feldolgozás során a legtöbb esetben eltűnnek, ám ettől még ott vannak.

Rovarmaradványok és rágcsálószőr – még mindig falná?

Érthető, hogy a rovarevés nem hangzik étvágygerjesztőnek, de a legtöbb ember anélkül fogyasztja ezeket naponta, hogy észrevenné. Az FDA Food Detects Levels kézikönyve pontosan felvázolja az adott élelmiszerekben megengedett szennyeződés mértékét, azaz a rovarfejek és egyéb testrészek mennyiségét is.

A fentebb említett termékeken kívül az almaszószban például legfeljebb öt egész rovar lehet, a bogyós gyümölcsökben 500 gramm lárva, míg a csomagolt kávébab 10 százaléka lehet rovaroktól fertőzött. Ezek után jogosan mondhatnánk, hogy a gyümölcsökről így nagyon szívesen lemondunk, de miután a legtöbb ember már megevett több kiló csokoládét életében, biztos lehet benne, hogy rovarokat is fogyasztott, ugyanis

220 kiló csokoládé körülbelül egy kiló kukac- vagy rovarmaradványt tartalmazhat.

A szennyeződések alól pedig sokak kedvence, a mogyoróvaj sem mentesül, az FDA legfeljebb 30 darab rovarmaradvány és egy darab rágcsálószőr kimutatását engedélyezi 100 gramm termékben – hozzávetőlegesen egy szokásos tégely mogyoróvaj 300 és 500 gramm között van. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyetlen tégely mogyoróvajban körülbelül öt rágcsálószőr és 150 rovardarabka lehet, ami még átmegy az ellenőrzéseken.

A rovarok általában akkor jutnak be a termés közé, amikor a földimogyorót betakarítják, hogy azt mogyoróvajjá alakítsák, így az FDA szerint ezek a szennyeződések nem is távolíthatók el észszerűen – ha rossz is belegondolni, érdemes beletörődni a gondolatba, hogy a reggeli kávé vagy egy megbeszélés előtt bekapott kocka csoki sem csak azt tartalmazza, amit szívesen elfogyasztanánk, ha még egyben lenne...

(Borítókép: Üres palackok haladnak lefelé egy futószalagon egy sörgyárban. Fotó: Miguel Villagran / Getty Images)