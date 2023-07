Olyan bolygót fedeztek fel, amelyhez hasonló nincs még egy a világegyetemben

A felhők meglepő mennyiségű napsugarat képesek visszaverni. A Föld felhői például a napfény 30 százalékát irányítják vissza a világűrbe, a felhők által szinte teljesen beborított Vénusz esetében azonban már teljesen más a helyzet, a Naprendszer második bolygója ugyanis a napfény 75 százalékát is képes visszatükrözni.

Mindennek köszönhetően a Vénusz a Hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton, legnagyobb látszólagos fényessége -4,6 magnitúdó, maximális fényességénél pedig még nappal is észrevehető. Sokáig azt hittük, nála fényesebb bolygót nem is fogunk találni, asztrofizikusok azonban most egy exobolygót fedeztek fel, amely még a Vénusznál is fényesebb. Az LTT9779b nevű objektum 80 százaléknyi csillagfényt képes visszatükrözi, ami az eddig ismert legfényesebb bolygóvá teszi.

A világegyetem legnagyobb tükre

Egy bolygó tükröződőképességét általában az albedo nevű mennyiséggel mérjük. Az albedót legtöbbször a látható hullámhossztartományban vizsgáljuk, azaz a tárgyra érkező látható fény mennyiségének a tárgy által visszavert (százalékos) arányát értjük alatta. A 100 százalék albedójú test a ráeső fényt teljes egészében visszaveri, a 0 százalékos albedójú pedig minden fényt elnyelő abszolút fekete testnek számít.

Az új bolygót az Európai Űrügynökség (ESA) Cheops nevezetű exobolygó-missziója segítségével fedezték fel. Érdekesség, hogy az LTT9779b egy, a Naphoz hasonló csillag körül kering, egy év a bolygón azonban mindösszesen 19 óra. Mindez annak köszönhető, hogy a bolygó rendkívül közel kering a csillagjához, annak a csillag felé forduló oldalának hőmérséklete becsült adatok szerint elérheti a 2000 Celsius-fokot is.

Az LTT9779b kicsit nehezebb és nagyobb, mint a Neptunusz, lenyűgöző tükröződő képessége pedig a fémes felhőkből álló atmoszférájának köszönhető. Képzelj el egy bolygót, amely olyan közel van a csillagjához, hogy szinte ég, felhői nehézfémekkel telítettek, víz helyett pedig titán esik belőlük. Olyan, mint egy hatalmas tükör

– magyarázta James Jenkins, a Diego Portales Egyetem és a CATA (Santiago, Chile) asztrofizikusa, aki egyelőre még nem jött rá arra, hogy ilyen magas hőmérséklet mellett a bolygó hogyan rendelkezhet felhőkkel.

A galaxisok szintjén is találunk furcsaságokat

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a világegyetem szinte minden napra tart valamilyen meglepetést. Nemrégiben a csillagászok például felfedezték, hogy a tőlünk mintegy hárommillió fényévre található Triangulum-galaxisban a fiatalabb és idősebb csillagpopulációk kor szerint különülnek el egymástól, ami egyrészt egyedi eloszlást, másrészt a galaxis kinézetének különös mintázatát eredményezi – ilyenre példát máshol még nem találtak.

Emellett az év elején a NASA James Webb űrteleszkópjának köszönhetően a Föld ikertestvérét is megtalálták, az ugyanis egy olyan bolygóról készített felvételt, mely megszólalásig hasonlít az otthonunkra. A bolygót LHS 475 b-nek nevezték el, és 41 fényévre található tőlünk, az Oktán csillagképben. Először a NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) műholdjának adataiból szúrták ki, ezután erősítették meg a bolygó paramétereit a James Webb űrteleszkóppal.

Az LHS 475 b átmérője a Földének 99 százaléka, az élet jelenléte azonban szinte teljességgel kizárt, a bolygó átlaghőmérséklete ugyanis 300 Celsius-fok közeli lehet.