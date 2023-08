Magyar alkalmazás segítségével szoknak le az amerikai drogosok

A nyomon követés és a pénzügyi eszközökben is kifejezett motiváció a két alappillére annak a magyar fejlesztésű mobilapplikációnak, amelynek segítségével egyre többen szoknak le a kábítószer-fogyasztásról, az ivásról vagy a dohányzásról az Egyesült Államokban. A módszer tudományos hátterét a bostoni egészségügyi szolgáltató, a DynamiCare Health dolgozta ki, míg a technológiai megvalósítás a Budapestről induló, főként amerikai ügyfelekkel rendelkező szoftverfejlesztő cég, a bene : studio nevéhez fűződik.

Fejlődésüket családtagjaik és barátaik is figyelemmel kísérhetik, így beavatkozhatnak vagy támogatást nyújthatnak a nehezebb periódusokban.

A leszokási folyamat távoli monitorozását teszi lehetővé az a telefonhoz csatlakoztatható fújószonda (breath analyzer), amelyet meghatározott időpontokban kell használniuk az alanyoknak. Ugyanezt a célt szolgálja a telefon kamerája előtt elvégzett kötelező nyálteszt is, amelynek eredményét online kell beküldeni ellenőrzésre.

A felhasználók a kitűzött célok teljesítéséért (például azért, mert tiszták maradtak, rendszeresen részt vettek a konzultációkon, vagy sikerült munkát találniuk) kisebb-nagyobb pénzjutalmat kapnak.

Az előrehaladás elismerése, a rendszeres jutalmazás pozitív irányban változtatja meg az agy jutalomközpontjának működését, és fokozatosan segít feloldani a káros függőségi viszonyokat – közölte az alkalmazást fejlesztő cég.

A cég szerint az úgynevezett kontingensmenedzsment módszertanán alapuló alkalmazás hatékonyságát több klinikai tanulmány is alátámasztja. A hagyományos terápiákhoz képest a magyar fejlesztésű digitális platform felhasználói motiváltabbak, magasabb arányban vesznek részt a konzultációkon, többször produkálnak negatív mintákat (vizelet, vér, szonda), és tovább maradnak „tiszták”.

A DynamiCare Health és a bene : studio együttműködése két évvel ezelőtt kezdődött, és most már teljes egészében a magyar csapat felelős a mesterséges intelligencia bevonásával zajló fejlesztésekért, a szoftver megfelelő működéséért és az ehhez szükséges technológiai háttér biztosításáért.

Eddig közel 7 ezer felhasználót regisztráltunk, számuk töretlenül nő. A visszajelzéseket és az újonnan jelentkező igényeket figyelembe véve folyamatosan dolgozunk az applikáció fejlesztésén. Az egyik irány az, hogy a beküldött minták feldolgozásába a mesterséges intelligenciát is bevonjuk, ami jelentősen gyorsítaná a folyamatot. A tervek között szerepel az is, hogy a fújószondán kívül más monitorozó eszközöket is csatlakoztatni lehessen a mobiltelefonhoz, ezen a módon téve hatékonyabbá az elért eredmények ellenőrzését