Úgy tűnik, eldobhatjuk az arckrémeket, simítóköveket, de még a kozmetikusokat is, mert megtalálták azt a sportot, ami igazán és nagyon és hihetetlen mértékben fiatalítja a bőrt. Ez pedig a súlyemelés! Hát ha eddig be is értük a jógával, sétálással vagy úszással, most váltanunk kell, ha feszesebb, rugalmasabb, „visszapattanó” bőrre vágyunk, mert, bármilyen meglepő is, a sport nem kinyújtja, hanem feszesíti a bőrt.

Eddig nem volt evidens, hogy a bőr is profitál a sportból, csak az, hogy erősíti a tüdőt, izomzatot, szívet, sőt az is kiderült, hogy a májra is jótékony hatással van. A bőrről sokan talán épp azt gondolták, hogy a futás, ugrálás megnyújtja és lazítja a szerkezetét, de mekkora tévedés!

A Scientific Reportsban közzétett kutatás szerint az aerob testmozgás és a súlyzós edzés megváltoztatja a génexpressziót, és javítja az arcbőrsejtek és szövetek egészségét. Satoshi Fujita, a japán Ritsumeikan Egyetem testmozgáskutatója felügyelte a tanulmányt, ami elsőként hasonlítja össze az aerob edzést a súlyzós edzéssel, főleg a bőrre gyakorolt hatás szempontjából. Mind a két edzés javította a bőr rugalmasságát és felső struktúrájának állapotát, de a súlyzós edzés még a vastagságára is hatással volt.

Nő az izom és a ruganyosság

56 középkorú, ülőmunkát végző japán nő vetette alá magát a kísérletnek. Először felmérték arcbőrük rugalmasságát, vastagságát, szerkezetét. Kiinduláskor nem volt szignifikáns különbség az aerob és a súlyzós csoport alanyainál, például az életkorban, a táplálékbevitelben, a bőr öregedésének tulajdonságaiban és a fizikai kapacitásban. A nők egyik csoportja 16 héten keresztül hetente kétszer fél órát biciklizett, a másik csapat ugyanennyi időt súlyzózott.

A kerékpározás szignifikánsan csökkentette a testsúlyt és a testtömegindexet, és javította az oxigénfelvételt, a súlyzózás növelte az izomerőt és -tömeget.

A BŐR RUGALMASSÁGA ÉS A BŐR FELSŐ STRUKTÚRÁJA MINDKÉT CSOPORTBAN SZIGNIFIKÁNSAN JAVULT, DE A BŐRVASTAGSÁG IGAZÁN ÉS JELENTŐSEN A SÚLYZÓS CSOPORTBAN NŐTT.

Több mint 1480 faktort mértek az edzéseket megelőző és az edzéseket követő vérmintákban, például a hormonokat, az anyagcsere-folyamatok szintjeit.

Az aerob csoportban 28 faktor keringési szintje nőtt, köztük a miokinek, amik edzés során termelődő fehérjék, és 41 faktoré csökkent, beleértve a gyulladásos faktorokat. A súlyzós csoportban 34 faktor keringési szintje nőtt, 27 faktoré pedig csökkent, a gyulladásos faktoroké szintén.

16 hét elteltével a kísérletben részt vevő japán nők természetesen fittebbek (főleg ha kerékpároztak) és erősebbek (ha súlyzóztak) voltak, és még az arcbőrük is megváltozott. Az aerob gyakorlatok serkentették a mitokondriumokat, a sejtekben található, az energia előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecskéket. A bőr kollagénjét, az apró kollagénrostokat a kötőszövetben lévő fibroblasztsejtek termelik, ezek száma is nőtt, így javult a bőr szerkezete.

A súlyt emelő nők bőre nyújtáskor is hamarabb visszaugrott eredeti állapotába. Nőtt a dermális réteg vastagsága is, vagyis az emberek bőre sejtszinten fiatalodott meg a súlyzózás után. A biciklizőknél is rugalmasabb lett a bőr és annak felső szerkezete is, de nem javult a vastagsága. Úgyhogy súlyzózásra fel!