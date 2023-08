Hiába undorodunk tőlük, mégis jó barát lehet az otthonunkban megjelenő százlábú. Emiatt többször is érdemes átgondolni, hogy végzünk-e vele, vagy hagyjuk, hogy végezze a dolgát, és a probléma gyökerének megszüntetésbe fektetünk energiát – így pedig a csótányoktól és a hangyáktól is megtisztíthatjuk a lakást.

Sokan találkoztak már különböző, ránézésre korántsem barátságos rovarral, ízeltlábúval és csúszómászóval az otthonukban, amelyek közül a százlábúakat sújtja talán a legtöbb előítélet – azonnal a papucsért nyúlunk, hogy mielőbb megszabadulhassunk tőlük.

Ugyan a lelki békénknek ideig-óráig ez a megoldás jót tehet, mégsem érdemes azonnal megszabadulni a temérdek lábbal rendelkező betolakodótól.

A százlábúakkal az otthonunkban főként a sötét, nedves helyeken találkozhatunk, így gyakori vendégeik a pincéknek, fürdőszobáknak vagy a konyhák egyes zugainak, ami miatt jogosan fájhat a fejünk.

Jelenlétük azonban nem a probléma, csak annak meglétére utalhat.

Ennek oka nem más, mint hogy néhány tulajdonság, ami miatt a százlábú olyan félelmetesnek és undorítónak tűnhet, egyben hatékony eszközzé teszi más kártevők ellen: gyorsaságuk és mozgékonyságuk ugyanis komoly fegyver más rovarok ellen, amelyeket még kevésbé fogadnánk szívélyesen az otthonunkban.

A százlábúak nagy étvágyú ízeltlábúak, így csökkentik a pókok, hangyák, csótányok és termeszek számát a lakásban, amely tulajdonságuk miatt sokak szemében máris jóval barátságosabbnak tűnnek a temérdek lábbal rendelkező betolakodók.

A százlábúak többsége szúrós, kampóalakú szervvé vált első pár lábuk segítségével mérgezik meg áldozataikat, a házi verziójuk azonban csak kis mennyiségű mérget bocsát ki áldozatuk elejtésekor, így az emberre teljesen ártalmatlanok – írja a Todby.

Ha százlábút lát, az nincs egyedül

A megjelenésüket övező ijedtség vagy undor ellenére a százlábúk otthonában való megjelenése sokkal rosszabb, más élősködők és nemkívánatos rovarok jelenlétére utalhat az otthonában – a sok láb betoppanása ráadásul még több láb érkezését jelezheti előre. És hogy ez alatt mégis mit értünk? Egy átlagos nőstény házi százlábú egyszerre 60–150 petét tud lerakni.

Tehát minden százlábú után, amit lát, száz további rejtőzhet máshol.

Sosem tudhatjuk pontosan, hányan vannak, ez pedig rendkívül bosszantó lehet, szerencsére azonban annak az esélye, hogy beléjük fussunk, rendkívül kicsi, hiszen alapvetően éjszakai életet élnek. Ennek ellenére a probléma gyökerét megszüntetve a százlábúaktól is könnyedén megszabadulhatunk anélkül, hogy minden másodikat a falra kennénk, vagy a járólapba tipornánk.

Ahogyan azt fentebb taglaltuk, ha otthonában százlábúakat fedez fel, az arra utalhat, hogy más kártevők és rovarok is az otthonának lakói, a házi százlábúak ugyanis csak ott maradnak, ahol bőséges táplálékforrásuk van. Amennyiben megszabadulnánk tőlük, a probléma gyökerét érdemes megszüntetni, ezért tegyünk ki ragacsos csapdákat, hogy elkapják a százlábúak által is keresett bogarakat, majd irtsuk ki ezt a táplálékforrást hagyományos vagy természetes szerekkel, vacsora hiányában pedig a százlábúak is kénytelenek lesznek távozni.

A százlábúak továbbá szeretik a nedvességet, akárcsak a csótányok, ezért érdemes megvizsgálni, hogy nincsenek-e szivárgó csövek, amelyek javításra szorulnak, emellett pedig érdemes párátlanítót használni, hogy még kevésbé legyen kényelmes az otthonunk számukra.