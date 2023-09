Mégsem a papírból készült alternatívától kell várni a csodát, még az ördögtől valónak tartott műanyag szívószálak is kevésbé lehetnek károsak a környezetre, mint a papírból gyártottak – világított rá egy belga tanulmány. A kutatás szerint ugyanis rendkívül hosszú idő alatt lebomló vegyületeket is tartalmaznak a papír szívószálak, amelyek ráadásul az emberi egészségre is károsak lehetnek.