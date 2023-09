Meglepő eredmény derült ki az arcfelismerésről, akár egy szelet pirítós is elég lehet hozzá

Előfordult már, hogy arcokat látott a tárgyakban? Ha igen, akkor most szülhetett, vagy magas az oxitocinszintje. Új vizsgálatokból kiderült, hogy a kötődés- és szeretethormonnak is nevezett oxitocin emeltebb szintje vezethet a pareidolia jelenségéhez, vagyis ahhoz, hogy ott is arcokat látunk, ahol nincsenek.