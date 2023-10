Az időskori népbetegség, a demencia kockázata könnyen csökkenthető

Régóta halljuk, hogy az antioxidánsok mi mindenre jók, rendszeres fogyasztásuk bizonyítottan redukálja a krónikus betegségek előfordulásának rizikóját. Új kutatások szerint akár az Alzheimer-kór is megelőzhető a sok antioxidánst tartalmazó étrenddel.

A demencia egyáltalán nem természetes folyamat, nem az idősödéssel szükségszerűen együtt járó tünet, ne legyintsünk, ha tapasztaljuk szimptómáit, a problémamegoldó képesség, a memória, a mozgáskoordináció romlását. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint a 60 éven felüli korosztály tagjainak átlagosan 5-8 százaléka küzd valamilyen mértékű demenciával. Az életkor növekedésével 2030 és 2050 között 82 millióról 152 millióra emelkedhet majd a demens betegek száma a Földön, ami óriási terhet jelent nemcsak a gazdaságnak, de a családoknak is.

A demencia alapja minden esetben az agyi idegsejtek és a köztük kiépült kapcsolatok sérülése, elvesztése. Ezt a legtöbbször az Alzheimer-kór okozza, aminek során tau és amiloid fehérjék rakódnak le az agysejtekben. A plakkok rontják a sejtek kommunikációját, és elpusztíthatják őket. De a demencia, az Alzheimer-kór kis odafigyeléssel megelőzhető.

Az antioxidánsok mágikus ereje

A főleg gyümölcsökben és zöldségekben található antioxidánsok megkötik és eltávolítják a szabad gyököket, amik nagy mennyiségben az oxidatív stressz kialakulásához, vagyis szív-, érrendszeri, cukorbetegséghez és rákhoz vezethetnek. Nos, azt mondtuk, főleg gyümölcsöket és zöldségeket érdemes fogyasztani az egészségért, de azért van jó hír is:

Az étcsoki is szuper antioxidáns forrás.

Magas kakaótartalma miatt gyulladáscsökkentő és képes semlegesíteni a szabad gyököket. Ráadásul a vérnyomás normalizálására is jótékony hatással van. Azért napi néhány kockánál többet ne fogyasszunk zsír-, szénhidrát- és cukortartalma miatt.

A gyümölcsök között az antioxidáns-bajnokok az áfonya, az eper, a málna, illetve a zöldségek közül a legjobb a lila káposzta, a bab és a cékla.

A demenciás esetek majdnem fele megelőzhető helyes táplálkozással és mozgásban gazdag életmóddal. A chicagói Rush Egyetem kutatói néhány éve dolgozták ki a MIND névre keresztelt, agyserkentő étrendet, ami a mediterrán diéta és a DASH (Dietary Approches to Stop Hypertension) étkezés kombinációja. A mediterrán étrendben nagy szerepet kapnak a teljes kiőrlésű gabonák, a gyümölcsök, zöldségek, a halak és a hüvelyesek. A DASH a szív egészségére a sóbevitel csökkentésével hat és napi 2000 Kcal-t engedélyez. Ez nem is olyan kevés, ráadásul napi hatszor, hétszer is lehet enni, de csak egészséges ételeket – sok teljes kiőrlésű gabonát, sovány húsokat, halat, cukormentes tejtermékeket, zöldségeket.

Mit is együnk pontosan?

Tracy Parker brit szívegészségügyi dietetikus szerint ezek a diéták nemcsak a szív egészségét támogatják, hanem a kognitív hanyatlást is megakadályozzák. A Rush Egyetem kutatói több mint ezer idősebb ember bevonásával végeztek felmérést, nekik dolgozták ki a MIND diéta pontszámait aszerint, hogyan táplálkoztak. A legmagasabb MIND-pontszám tartozott a legegészségesebb étrendhez, ami a leghatékonyabbnak bizonyult a demencia és a kognitív hanyatlás megakadályozásában.

A diétát hűen követő idősebb emberek agya átlagosan 7,5 évvel volt fiatalabb, mint valós életkoruk.

A koleszterinben szegény diéta fő összetevői:

baromfi

hal

zab

quinoa

barna rizs

leveles zöldség

dió

babfélék

bogyós gyümölcsök.

Kimaradt viszont a vörös hús, a finomított édességek és a zsírban sült ételek. A MIND rengeteg alapvető vitamint is bejuttat a szervezetbe, például C-t, E-t, béta-karotint. Ezek az antioxidánsok segítenek megelőzni a szabad gyökök által okozott zavarokat és károsodásokat, amik negatívan hatnak az agy fehérjéire és öregedésére, és a DNS-re.