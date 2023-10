Újra kiírták a csillagászati versenyt!

Az általános iskolások számára rendezik meg már 11. alkalommal a Kulin György versenyt, amire a határon túlról is várnak jelentkezőket.

Immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kulin György csillagászati verseny általános iskolások számára, melynek szervezésében a Svábhegyi Csillagvizsgáló is szerepet vállal.

Ebben a tanévben már tizenegyedszerre rendezik meg az iskolások csillagászversenyét, amin háromfős csapatok indulhatnak az általános iskolás korosztályból. Három online fordulóban választják ki a régiók legjobbjait, akik tavasszal személyesen mérhetik össze tudásukat Tatán.

A szervezők a határon túli magyar gyermekek jelentkezését is várják a vetélkedőre, amin csillagászati és űrkutatási ismereteikről számolhatnak be a résztvevők, például lesznek csillagászattörténeti és a világűr meghódítására vonatkozó feladatok is.

A csapatok nem csupán – többnyire játékos – elméleti problémákkal szembesülnek, valódi csillagászati megfigyeléseket is kell végezniük, és kreativitásukat is megcsillogtathatják.

A szervezők november 13-ig várják a résztvevők ingyenes nevezését az első forduló kitöltött feladatlapjának beküldésével. További részletek a verseny honlapján olvashatók.