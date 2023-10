A koronavírus-fertőzés hatszorosára növelheti a bénulással járó autoimmun betegség kialakulását

Több millió betegadatból állapították meg izraeli kutatók, hogy a koronavírus-fertőzés növeli a ritka autoimmun betegség, az úgynevezett Guillain–Barré-szindróma kialakulásának kockázatát. A Covid elleni oltás azonban csökkenti ezt a rizikót – áll a most publikált tanulmányban.

A Neurology című folyóiratban közölt kutatás hárommillió betegadat összevetéséből arra az eredményre jutott, hogy akik a közelmúltban estek át koronavírus-fertőzésen, azoknál hatszor nagyobb valószínűséggel alakult ki Guillain–Barré-szindróma (GBS). Az Izraelben 2021 januárja és 2022 júniusa között felvett adatok szerint 76 embernél diagnosztizáltak GBS-t. A koronavírus elleni védőoltás azonban csökkentheti ennek a valószínűségét − közölte a tanulmány társszerzője, Haya Bishara, a vizsgálatot végző Lady Davis Carmel Medical Center kutatócsoportjának egyik vezetője.

A ritka betegségnél az immunrendszer tévedésből megtámadja a perifériás idegrendszert, azt az ideghálózatot, ami a legtöbb területet köti össze az aggyal és a gerincvelővel. A károsodás miatt izomgyengeség, majd bénulás következhet be, akár életveszélyes is lehet, ha ez a légzést irányító izmokat is érinti – írja a Gizmodót szemlézve a hvg.hu.



A GBS-ben szenvedő betegek többsége felépül, de előfordulhat, hogy hosszú időbe telik a rehabilitáció, és maradhatnak vissza panaszok. Több kórokozó jelent rizikótényezőt a betegség kialakulására, az egyik az influenza, a Zika-vírus, az Epstein–Barr-vírus, de idetartozik az élelmiszerekkel terjedő Campylobacter-fertőzés is.