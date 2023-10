Jól szerepelt a teszteken a kombinált Covid-influenza elleni oltás

Az eddigi eredmények alapján hatékonynak mutatkozik a Pfizer kombinált, koronavírusok és influenza ellen is hatékony védőoltása, a többi gyógyszergyár is dolgozik a szélesspektrumú oltóanyagok kifejlesztésén.

A Pfizer és német partnere a Biontech kombinált Covid 19 és influenzavírus elleni oltóanyaga mind a korai mind a késői tesztelési fázisban hatékonynak mutatkozott, az utolsó klinikai vizsgálatok után, akár már jövő év elejétől piacra dobnák a kombinált vakcinát – írja a CNBC.

A Moderna és a Novavax is olyan több kórokozó ellen hatékony oltás kifejlesztésén dolgozik, amelyek az év azonos időszakában terjednek és nagyjából egy időben okoznak tömeges megbetegedéseket, mint a felső légúti vírusok. A gyártók a lakosság gyorsabb immunizálását remélik a kombinált vakcinákkal. Annál is inkább, mivel az Egyesült Államokban tavaly nemcsak a koronavírus, de az influenza elleni oltási hajlandóság is mélypontra került – jegyzi meg a lap.

A legújabb kombinált vakcinát a 18-64 év közöttiek körében végzett kísérlet során egy engedélyezett influenza elleni vakcinával és a Pfizer bivalens Covid-oltásával is összehasonlították, amely a BA.4 és BA.5 omikron variánsokat célozza meg és a vírus eredeti törzset. Az új készítmény erőteljes immunválaszt váltott ki az influenza elleni A és B törzse, valamint a koronavírus variánsokkal szemben is. Eközben dolgoznak egy másik kombinált oltóanyagon is, ami az RSV és a koronavírus ellen is hatékony.