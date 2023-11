A jelenség igazán jól csillagászati távcsővel észlelhető, ezért aki teheti, menjen el egy csillagvizsgálóba. Például a Svábhegyibe, ahol egyéni látogatókat és iskolás csoportokat is várnak aznap.

Az év egyetlen bolygófedése vár ránk csütörtökön: a Hold hatalmas sarlója eltakarja majd a tündöklő Vénuszt – olvashatjuk a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján, ami különleges programokkal várja az érdeklődőket.

November 9-én délelőtt különleges égi eseményben gyönyörködhetünk majd, mikor a fogyó Hold vékony sarlója elfedi a tündöklő Esthajnalcsillagot. A Hold először megközelíti az apró Vénuszt, majd egy látszólagos égi ütközés során be is kebelezi azt. A nappali égen az óriási és halvány holdsarló mellett az apró, tündöklően fényes „fél-Vénusz” megkapó látvány lesz az égi ütközet során.

A délnyugati égbolton lesz látható a Hold, ami a fedés kezdetekor 33 fok magasan jár majd a látóhatár fölött.

A 15 százalékos vékony holdsarlót könnyen meg lehet találni, és érdemes az esemény előtt már akár fél órával, 10:40-kor megkeresni. A távcsőben nappali égen is fényesen világító Vénusz egy látómezőben lesz a holdsarlóval, percről perce közelít majd hozzá.

A Vénusz nagyon apró lesz a Holdhoz képest, de felületi fényessége huszonötszörösen meghaladja a holdsarlóét, így rendkívül fényesen világít majd a hatalmas Hold mellett. A holdsarló déli részén a Schickard óriáskrátere is látható lesz, ami 212 km-es átmérőjével az egyik legnagyobb becsapódási kráter a Hold felszínén. Nem sokkal e fölött lép majd be a Vénusz.

A közeledő páros Budapestről nézve 11:10-kor megérinti egymást, majd a Vénusz alig egy perc leforgása alatt eltűnik a holdperem széle mögött. Nagy nagyításon először a bolygó északi csúcsát látjuk eltűnni, majd 49 másodperc múlva a teljes Vénusz a Hold mögé bújik.

A kilépésre kicsivel több mint egy órát kell várnunk, ez ugyanis 12:22-kor fog bekövetkezni. A fedés időtartamát is jól kihasználhatjuk, hiszen megfelelő távcsövekkel vagy napszűrőkkel a Nap vizsgálatára is tökéletes lehetőség nyílik. A Vénusz kilépése a holdsarló megvilágítatlan, árnyékos oldalán következik majd be.