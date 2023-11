Könnyen Roald Dahl fantasztikus novelláskötetére asszociálhatunk, a Szuperpempőre, ha meghalljuk a szupermelanin kifejezést. De ne tegyük, mert ez nem egy abszurd angol novella, hanem a valódi, egyedi és számtalan pozitív tulajdonsággal rendelkező szintetikus melanin.

A melanin természetes pigmentünk, ami felelős a bőr, a haj, a szem színéért, és a melanocitákban termelődik, amik az epidermisz bazális rétegében és a szőrtüszőkben vannak. A melanin egy része egy kis sejtszervecskében, a Golgi-készülékben tárolódik. Mindenkinek körülbelül ugyanannyi pigmentsejtje van, de a sötétebb bőrűeknél telítve vannak melaninnal, és a bőr felszínéhez közel helyezkednek el, ezért védettebbek az ultraibolya sugárzással szemben.

Milyen a melanin, ha mű?

Majdnem tíz évig fejlesztették a szintetikus melanint, és napjainkra el is készült a hatékonysági tanulmány, amiből kiderül, hogy jó fényvédő, ami óvja a bőrt, a bőrsejteket a sérülésektől. De Nathan Gianneschi, a tanulmány társszerzője azt is elmondta, hogy fényt derítettek arra is, a műmelanin képes gyógyítani is a sérült bőrt. Az új szupermelanin előállításához a kutatók megváltoztatták a melanin szerkezetét, hogy jobb legyen a szabadgyököket megkötő és semlegesítő képessége.

A rossz bőrgyógyulás és a krónikus sebek kialakulásának egyik oka a túl sok szabad gyök, ezek molekuláris meghibásodásokat, sejtkárosodást, gyulladásokat és oxidatív stresszt okoznak – ez akkor jelentkezik, mikor a szabad gyököket a sejtmechanizmusok nem tudják eltávolítani.

Például leégéskor képződnek, és aktivitásuk károsíthatja a bőrsejteket, amelyek gyorsabban öregednek, és hajlamosak lesznek a bőrrákra.

A szintetikus melanin nagyszerűsége abban áll, hogy grammonként több gyököt képes megkötni, mint a természetes melanin. Ráadásul stabilizálni tudja a bőrt, és gyógyítja. Krém formájában elősegítheti a bőrsebek, a leégés gyorsabb gyógyulását, és fényvédőként is funkcionál. Kísérletek során először egereken tesztelték a műmelanint.

Egerek és emberek

Sérült egérbőrön a szintetikus melaninrészecskék alkalmazása jelentősen csökkentette az ödémát, és felgyorsította a sebterület csökkenésének sebességét. Ezen felbuzdulva elvégezték a humán kísérleteket is, amelyek során a szintetikus melanint a bőr felszínére kenték. Ellenőrzött laboratóriumi környezetben hólyagosan sérült bőrön alkalmazták a szupermelanint, ami először immunválaszt váltott ki úgy, hogy segítette a bőr természetes gyökfogó enzimjeit a regenerációban. Ezután állt le a gyulladásos fehérjék termelődése, beindult a gyors gyógyulás, és a felszín alatti egészséges bőrrétegek is megőrződtek. De ez csak a műmelaninnal kezelt bőrfelszínnél következett be.

Furcsa lehet, hogy egy ilyen felületi kezelés is hatásos, de mégsem az, hiszen a bőrsejtek alkotják a test egyik fő postafiókját, ami a test belsejéből és a külső környezetből is fogadja az üzeneteket. Az epidermisz és a bőr felső rétegei kapcsolatban állnak az egész testtel, stabilizálásuk, regenerációjuk komolyabb gyógyulási folyamatokat indít be. Az innovatív szupermelanin a kutatók szerint értékes kiegészítője lehet több bőrápoló terméknek, például a fényvédőknek és hidratálókrémeknek, és hatékony kezelője lehet az égési sérüléseknek, nyílt sebeknek, a regeneráló hatás miatt pedig extra jó öregedésgátlóként is funkcionálhat.