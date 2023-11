Egyre többet kiabálunk a gyerekekkel, és ez nagyon káros rájuk nézve

A Child Abuse & Neglect folyóiratban 2023 októberében publikált brit metaanalízis szerint a gyerekekkel szemben alkalmazott fizikai és szexuális erőszak szinte mindenhol csökken a világon. De sajnos a verbális erőszakról nem mondható el ugyanez, sőt az utóbbi tíz évben ez emelkedett. És hiába gondoljuk, hogy a verbális erőszak kevésbé ártalmas, ez tévedés. A verbális bántalmazás jelentkezhet megalázásban, becsmérlésben, sértésekben, gúnyolódásban, szexuális megjegyzésekben.

Jelenleg azonban a verbális erőszakot nem ismerik el a gyermekkori erőszakba sorolható kategóriaként. Pedig több mint 160 tanulmány alapján kiderült, hogy jelenleg ez a legelterjedtebb bántalmazás a kiskorúakkal szemben. Következményei között olyan súlyos állapotok szerepelnek, mint a depresszió, a szorongás és a függőség.

Ezért ugyanolyan figyelmet kell fordítanunk a pszichológiai és verbális erőszakra, mint a nyílt erőszakra.

Az American Professional Society on the Abuse of Children nyilatkozata szerint a pszichológiai bántalmazás (amibe a verbális bántás is beletartozik) magában foglalja a gondozói magatartás egy vagy több szélsőséges incidensének ismétlődő mintáját, amely ellentétes a pszichológiai szükségletekkel. És honnan tudhatjuk, hogy ránk jellemző-e ez a bántalmazó minta?

Ha alkalmanként kiborulunk, az még teljesen természetes, de ha ez ismétlődő mintává válik,

AKKOR EL KELL GONDOLKODNUNK, MERT SÚLYOS STRESSZT OKOZUNK A GYEREKNEK.

Laurène Maisonneuve klinikai pszichológus azt hangsúlyozza, hogy a folyamatosság jellemzi a bántalmazást. Ha a nevelés egyébként pozitív, a szülő gondoskodó és szerető, egy-egy érzelmi kitörés nem okoz bajt (bár ezt sem szabad bagatellizálni), az ismétlő erőszak, a megaláztatás, a sértés, a fenyegetés negatív légköre azonban egy életre traumatizálhatja a gyereket.

A szakember azt is elmondja, minden a kontextustól, a gyakoriságtól, a gyerekek viselkedésétől függ. Tudni kell, mit szeretne a szülő, és ehhez sokat kell kommunikálni a gyerekkel.