Nemcsak a genetika és a stressz okolható azért, ha meglehetősen fiatalon utolér bennünket az őszülés réme, hanem a fehér hajszálak korai megjelenésében temérdek más felelős is közrejátszhat. A megelőzéshez azonban elengedhetetlen tudni, pontosan mire is érdemes odafigyelni a mindennapjainkban, ebben cikkünk most segít is.

Az emberi lét természetes része az, amikor a kor előrehaladtával nemcsak egyre több ránc jelenik meg az arcunkon, hanem a fejünkön található haj színe is látványosan fakulni, őszülni kezd. A folyamat azonban minden egyes személy esetében máskor kezdődik el, egyesek akár még 50 évesen is csak néhány fehér hajszállal küzdenek, mások pedig már a húszas éveikben a hamvas fejük miatt panaszkodnak.

Amikor a hajunk megőszül, az a szőrtüszőkben lévő pigmentsejtek fokozatos csökkenése miatt következik be. A hajszálak természetes színe a melaninból származik, amely speciális sejtek, a melanociták által termelt pigment. Ezek a sejtek melanint juttatnak a sejtekbe, meghatározva annak természetes árnyalatát, legyen az szőke, barna, fekete vagy éppen vörös. Ahogy öregszünk, a melanociták kevesebb melanint kezdenek termelni, ami a haj pigmentjének fokozatos csökkenését okozza. Idővel bizonyos szőrtüszők teljesen leállítják a melanintermelést, ami ősz vagy fehér haj növekedéséhez vezet.

A stressz és a genetika a fő ellenség?

Hiába ismert azonban a folyamat, temérdek tényező befolyásolhatja azt, hogy mikor jelennek meg az első fehér hajszálak. Az őszülés során általában két dolgot szoktak megemlíteni. Az egyik, hogy valaki amiatt őszül, mert rendkívül stresszes életet él, míg mások állandóan a családfájukban keresik a bűnbakot, hogy ki lehetett az, aki genetikailag továbbörökítette a korai őszülést.

Pedig mindez nem feltétlen fedi a valóságot.

A stressz ugyanis közvetlenül nem okozza a haj őszülését, azonban összefüggés van a krónikus stressz és az idő előtti őszülés között.

A pontos mechanizmus azonban nem teljesen ismert, de a hosszan tartó stressz így is bizonyítottan többféle módon is befolyásolhatja a szervezet működését, beleértve az őszülési folyamat felgyorsulását is.

Amikor stresszesek vagyunk, a szervezetünk olyan hormonokat szabadít fel, mint a kortizol, amely ha hosszabb időn át feleslegben termelődik, hatással lehet a szervezet normál működésére. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a stressz megzavarhatja a melanocita őssejteket, amelyek szerepet játszanak a haj pigmentjének előállításában.

Ez a zavar potenciálisan csökkentheti a melanintermelést, így idő előtti őszülést válthat ki.

Bár a stressz nem az egyedüli oka az ősz hajnak, a stresszszint relaxációs technikákkal, különböző gyakorlatokkal és egészséges életmóddal történő kezelése közvetve egyes egyéneknél lassíthatja az őszülést.

És hogy mi a helyzet a genetikai tényezőkkel, amelyek ellen tehetetlenek vagyunk?

Genetikai összetételünk jelentősen befolyásolja, mikor kezd őszülni a hajunk, a folyamat időzítését és ütemét is nagyrészt ez határozza meg. Amennyiben valakinek a családjában korai őszülés fordul elő, nagyobb az esélye annak, hogy az utódai is tapasztalják a szemmel is jól látható jelenséget. Bizonyos gének ugyanis felelősek a melanintermelés szabályozásáért. Ezeknek a géneknek a változásai befolyásolhatják a szervezet által termelt melanin mennyiségét és azt a sebességet, amellyel a szőrtüszők pigmentsejtjei csökkennek az idő múlásával – írja a New York Post.

Ebben a genetikai hajlamban az etnikai hovatartozás is szerepet játszik. Például a világosabb bőrtónusú egyének gyakran korábban tapasztalják az őszülést, mint a sötétebb bőrtónusúak a melanintermelés különbségei miatt.

Már megint az a fránya dohányzás!

Ahogyan a legtöbb egészségi probléma esetében, úgy az őszüléssel kapcsolatban is az egyik legtöbbször hangoztatott mumus a dohányzás, így az sem szerez talán különösebb meglepetést, hogy a cigaretták rabjai sokkal hamarabb őszülhetnek meg, mint nem füstölő társaik.

Azt már korábban is tudtuk, hogy a dohányzás összefüggésbe hozható a korai öregedéssel, ám ide tartozhat a haj idő előtti őszülése is.

A cigarettákban található vegyszerek és az általuk kibocsátott méreganyagok ugyanis káros hatással lehetnek a szervezetre, beleértve a szőrtüszőket és a melanintermelést is.

Ennek oka, hogy a dohányfüstben lévő káros összetevők potenciálisan oxidatív stresszt okozhatnak, ami károsítja a sejteket. Ez az oxidatív stressz megzavarhatja a melanociták normális működését, ami a melanintermelés csökkenéséhez és az ősz haj korábbi megjelenéséhez vezethet.

A dohányfüstmentes élet mellett természetesen érdemes alapvetően is odafigyelnünk az egészségünkre és az életmódunkra, hiszen ezek szintén hozzájárulhatnak a fehéres hajszálak térnyeréséhez. Az alapvető tápanyagokban gazdag kiegyensúlyozott étrend létfontosságú az általános egészséghez, beleértve a haj egészségét is. Bizonyos tápanyagok alapvető szerepet játszanak a melanin, a hajszínért felelős pigment termelésében. A B12-, D- és E-vitaminok, valamint az ásványi anyagok, például a réz és a vas hiánya befolyásolhatja a melanintermelést és a haj általános egészségét, így ha a szervezetből hiányoznak ezek a létfontosságú tápanyagok, az hatással van a szőrtüszők egészségére és működésére, ami a hajszín megváltozásához vezethet.

Ráadásul nemcsak a sokat hangoztatott dohányzás, hanem – nagyon helyesen – a globális felmelegedés mint jelenség sem maradhat ki ebből a témakörből sem, hiszen a környezetszennyezés, azaz az

olyan szennyező anyagok, mint a járművek károsanyag-kibocsátása, az ipari szennyeződések, a nehézfémek és bizonyos vegyi anyagok oxidatív stresszt válthatnak ki a szervezetben, ami károsíthatja a melanocitákat.

A szennyező anyagoknak való hosszan tartó kitettség megzavarhatja a sejtek melanintermelő képességét. Ennek eredményeként a haj idő előtt megőszülhet vagy elveszítheti természetes pigmentjét. A szennyeződés minimalizálása az életmód megváltoztatása, a cigarettafüstnek való kitettség csökkentése és a kevésbé szennyezett környezetben való élet elősegítheti a haj általános egészségi állapotát, és potenciálisan lelassíthatja az idő előtti őszülést.

De hogy néhány mítoszt is leromboljunk a kérdéskörrel kapcsolatban, érdekes módon a haj valójában nem őszül, hanem már úgy nő a gyökértől. Tehát, ha ősz szőrszálakat észlelünk, az azért van, mert az új szőrtüszők pigment nélküli hajat termelnek. Ráadásul a közhiedelem, amely szerint egy ősz haj kitépése több ősz hajszál növekedését okozza a helyén, csupán szóbeszéd, igazságalapja nincs. Ennek ellenére a legjobb, ha békén hagyjuk, mivel a folyamatos tépkedése károsíthatja a szőrtüszőket, és senkinek sem hiányzik a „haj jajj”.