A titokzatos bolgár jósnő felfedte, mit várhatunk 2024-től

Az 1911-ben született Vangelia Pandeva Gushterovát 12 éves korában elsodorta egy forgószél, ekkor kezdett rohamosan romlani a szeme, míg végül megvakult, de a jövőbe állítólag bele tudott kukkantani, és szerinte éppen az a tornádó okozta különleges képességét, ami elvette a szeme világát is.

Jóslási tehetségének szélesebb körben is híre ment, úgyhogy a '30-as, '40-es években már III. Borisz bolgár cár és Leonyid Brezsnyev szovjet vezető is érdeklődött nála a jövő alakulásáról. A kommunista hatalom hivatalos jósnője lett Bulgáriában, akit az elit rendszeresen látogatott tanácsért, és működését intézményesítették is azzal, hogy 1967-ben létrehozták a Bolgár Tudományos Akadémiához kapcsolódó Szuggesztológiai Intézetet.

Minden nap autóval vitték oda, egy tízfős személyzet gondoskodott róla, és intézte a hozzá látogató érdeklődők sorrendjét. A konzultációk, amiket gyakran gazdag külföldi ügyfelek látogattak, fizetősek voltak, a pénz a kormány zsebébe vándorolt. Georgi Lozanov, a Szuggesztológiai Intézet alapítója sokat tanulmányozta a jósnő képességeit, és meg volt győződve arról, hogy az asszony telepatikus képességekkel rendelkezett, de a jövőbe látást nem tudta mivel magyarázni.

Arra gyanakodott, hogy talán az emberek hordozzák magukban sorsuk nyomait, és ezt tudta kifürkészni Baba Vanga.

Tévedések vígjátéka?

A sportba nem nagyon látott bele, az 1994-es labdarúgó-világbajnokság finalistáinak két B betűs csapatot jósolt, ez volt Brazília és Olaszország.

Politikai és nagyobb társadalmi jóslatai a kommunista blokk felbomlásával erősödtek meg, ekkortól kezdték szinte istenként tisztelni, sokan kampányba is fogtak, hogy avassák szentté, de az ortodox egyház inkább boszorkányságot látott az úgynevezett jövőbe látásban. A nagy lelkesedésnek azonban mégis behódoltak és engedélyezték, hogy legyen egy saját zarándokhelye, amit a rajongók finanszíroztak.

De sokan a saját falubelijei közül is szkeptikusak voltak jóslatait illetően, egy részük szerint csak a pénz motiválta, mások pedig azt mondták, ha transzba esett, olyan érthetetlen dialektusban beszélt, hogy abból semmit sem lehet kihámozni, nemhogy pontos jövendöléseket. Mint például a bolygót elpusztító atomháborút, amit 2010 és 2016 közé jósolt. Vagy a tavalyi évre bemondott pusztító napvihart és a nukleáris biofegyverekkel való harcot.

1996-ban bekövetkezett halála után legendás alakká vált különösen a jóslások hívei és az összeesküvés-elméletek rajongói között. De ne csodálkozzunk, hiszen állítólag megjósolta Diana hercegnő halálát, a Kurszk orosz tengeralattjáró elsüllyesztését és a szeptember 11-i terrortámadásokat. Még a saját halálát is előre látta, megmondta, hogy 1996. augusztus 11-én, 85 éves korában fog elhunyni.

Mit látott jövőre?

Mit jósolt 2024-re? Az első világrengető predikciója Vlagyimir Putyin sorsát illeti, Baba Vanga szerint egy honfitársa kísérli meg eltenni láb alól az orosz elnököt – na persze ha Putyin is olvassa ezt a remek cikket, akkor nem lesz könnyű dolga a merénylőnek, hiszen most lepleztük le.

A bolgár jós szerint jövőre az ideinél több terrortámadásra kell számítanunk Európában és egy „nagy ország” biológiai fegyvereket fog tesztelni és bevetni valakik ellen.

A harmadik jóslat szerint hatalmas gazdasági válság vár ránk (ez mondjuk nem is lenne meglepő), nő az adósság és komoly geopolitikai feszültségek lesznek. Ahogy egy ideje már minden évben, jövőre is rosszabb lesz az időjárás, mint idén vagy tavaly volt, félelmetes anomáliák és természeti katasztrófák fenyegetnek.

De több kibertámadásra is számítanunk kell, mert a hackerek célba veszik az elektromos hálózatokat és a víztisztító telepeket is. Ezzel komoly nemzetbiztonsági fenyegetéseket jelentenek majd az adott államokra.

De azért van néhány jó híre is, például jövőre áttörés várható a rák és az Alzheimer-kór gyógyításában. De nagy durranás jöhet a kvantum-számítástechnikában is, talán végre beköszönt virágkora?

A távolabbi jóslatai közül is kaphatunk egy kis ízelítőt, Vanga szerint 2025 és 2028 között a globális éhezés megoldódik, 20 év múlva a muszlimok megszállják Európát, és kalifátust alapítanak római központtal. Ezért fog háborút indítani Olaszország ellen az Egyesült Államok 2066-ban.

2076-ra visszatér a kommunizmus, 2304-ben pedig részt vehetünk a végre megvalósuló időutazáson is. 5079-re azonban világ végét jósolt, de ez elől könnyen visszarepülhetünk valahova, vagy előre?