A Steakholder Foods termesztett húsokkal és tengeri élelmiszerekkel foglalkozik, és alig néhány hónapja mutatta be a szingapúri Umami Meats műhúsgyártó céggel közösen készített első termesztett sügérhalát is. A 3D-nyomtatott növényi angolnában precíziós rétegek és egyedi anyagkeverék is van, hogy jobb legyen a „hal” állaga – írja a GreenQueen.

A Steakholder Foods 3D-bionyomtatási eljárása – az úgynevezett DropJet – lehetővé teszi, hogy csökkenjen a vegán angolnában lévő összetevők száma. Ez azért is fontos, mert 2020-ban egy globális felmérés feltárta, hogy a vevők a rövid összetevőlistával rendelkező termékekhez húznak, és kiderült az is, hogy majdnem 80 százalékuk hajlandó lenne többet is fizetni, ha természetes termékeket vehet.

Ezt a technológiát arra tervezték, hogy a partnerek akár havi több száz tonnás, ipari mennyiségű terméket állíthassanak elő, nemcsak olcsóbban, mint amennyibe a vadon élő angolna kerül, de azzal a céllal, hogy különféle nyomtatott termékeket készítsenek ugyanazon a gyártósoron, ahol az angolnákat

– magyarázta Arik Kaufman, a cég vezérigazgatója.

Japánban az angolna mára luxusélelmiszerré vált, fogyasztása visszaesett, ahogy Európában is, mivel az európai angolnapopuláció drámaian csökken a túlhalászás, az orvvadászat, a feketepiaci kereskedés és a szaporodási problémák miatt. Fogságban való tenyésztése nehéz, mert a szaporodási folyamat során 6500 km hosszú vándorlás jellemzi az állatokat.

Túlhalászásuk megzavarja azokat a tengeri és édesvízi ökoszisztémákat, amelyekből származnak, mert az angolnák a kisebb halak zsákmányolásával fenntartják a biológiai sokféleség egyensúlyát, és szárazföldi madarak táplálékforrásaiként szolgálnak. Azért sürgető a vadon élő angolna alternatívájának megtalálása, hogy a túlhalászás többé ne okozzon problémát. Néhány cég már készített vegán angolnákat padlizsán és szójafehérje felhasználásával, az izraeli Forsea Foods pedig tenyésztett angolnán dolgozik, amelyet 2025-re kíván piacra dobni.

A Steakholder Foods innovációja kiemelkedik 3D-nyomtatási technológiájával és hibrid tengeri termékével.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

