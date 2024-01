Tapasztalt már aggasztó viszketést, zavaró szédülést, érthetetlen zsibbadást vagy ok nélküli fáradtságot? Ha külön-külön jelentkeznek ezek a tünetek, az is elgondolkodtató, de ha egyszerre, akkor még inkább kétségbe eshetünk, milyen furcsa kórság támadhatott meg minket. A Harvard Egyetem kutatói légiutas-kísérőkkel végeztek tanulmányt, és arra a következtetésre jutottak, az okok nem a genetikánkban vagy vírusokban keresendők, hanem a pulóvereinkben.

Nem volt semmi probléma, amíg nagymamáink kötötték mellénykéinket, ők még jószándékból sem tették hozzá a biszfenol A-t, ami a műanyaggyártás egyik olyan vegyi adalékanyaga, ami akár pajzsmirigy-betegséget, termékenységi problémákat vagy rákot is okozhat. De nem csak az anyagok, a fazonok is vezethetnek súlyos következményekhez.

Szexi a szűk, de egészségtelen

Abbey Clancy 38 éves brit édesanya krónikus zsibbadástól szenvedett, de az internetről összeszedett tudásmorzsák alapján felállította diagnózisát: szklerózis multiplexben szenved. Szerencsére orvoshoz is elment azért, biztos, ami biztos, aki gyorsan felvilágosította, hogy az állandó alsóvégtag-bizsergést extra szűk farmerjei okozzák. Az eset két tanulsággal is szolgál: ne gondoljuk, hogy az interneten mindenre választ találunk, és dobjuk el a szuper skinny nacikat.

Az Alaska Airlines légiutas-kísérőinek időről időre lecserélik az egyenruháját, de nem mindig válik be az új design és az új fazonok. Amikor 2011-ben történt csere, a dolgozók rengeteg panasszal éltek, úgyhogy az új uniformist 2014-ben megint leváltották, de közben számtalan megbetegedést és konstans rossz közérzetet tapasztaltak. 684 légiutas-kísérőnél az új, szűk uniformis viselésekor légúti, bőrgyógyászati és allergiás tünetek jelentkeztek.

De nem csak a stewardok, stewardessek, pilóták vannak veszélyben, szegény üzletembereket egész nap szorongatja a nyakkendő, amely, ha túl szoros, az agy vérellátását is gátolhatja, ahogy MRI-vizsgálatok kimutatták.

A feszes kravátli viselése 7,5 százalékkal csökkentette a véráramlást, fokozta a nyaki vénára, artériákra és a szemre nehezedő nyomást.

A megnövekedett szemnyomás pedig károsítja a látóideget, így látásromláshoz vezethet. De az inggallér is fojtogató probléma lehet, ha ujjunk nem fér be a nyak és a gallér közé, túl szoros és még a látást is torzíthatja.

A sportruhákkal is van baj

A szűk farmer uniszex, a nyakkendő férfi kelléktár, de a nőkre is leselkedik specifikus öltözködési veszély, például a magassarkú. A rendszeres kopogó tipegő viselése ugyanis fokozhatja a hátfájást, de ugyanilyen rossz hatással van a túl szűk melltartó, ami bordagyulladást okozhat, vagy az ártalmatlannak látszó ceruzaszoknya, ami korlátozza a lábak mozgását járás közben, így nyomást gyakorol a gerinc alsó részére. Igaz, egy hátsó hasíték vagy egy rugalmasabb anyag megoldhatja ezt a problémát.

Ha kiütések jelennek meg a nyakunkon, gyanakodjuk a sálunkra, ha pánikrohamunk lesz a koktélpartin, csinos, de túl szűk ruhánkat hibáztathatjuk. Dr. Monica Cain pszichológus szerint a túl szoros ruha szaporább légzést okozhat, ami súlyosabb esetben szorongást és pánikrohamot válthat ki.

És komoly, bár szezonális probléma rejtőzhet a ritkán tisztított tollkabátokban is, ugyanis jó búvóhelyet jelentenek az asztmát, köhögést, tüsszögést kiváltó poratkáknak.

Az viszont igazán meglepő, hogy a különleges kialakítású, áramvonalas sportruhák csökkenthetik a teljesítményt, főleg az idősebb generációk körében. A Journal of Science and Medicine in Sport tanulmányában olvashatjuk, hogy a 60 év körüli betegek, akik már hajlamosabbak a magas vérnyomásra, az elhízásra vagy a 2-es típusú cukorbetegségre, nehezebbnek találták az intenzív futópados edzést, ha szorosan illeszkedő sportfelszerelést viseltek. Testhőmérsékletük és pulzusok nagyon magasra emelkedett, ami a szívroham fokozott kockázatával járt.

(Borítókép: Munkások exportmegrendelésekre gyártanak ruhákat Lianyungangban, Kínában 2023. november 29-én. Fotó: Costfoto / NurPhoto / Getty Images)