A felmelegedés hatására irdatlan ütemben veszítjük el a vizes élőhelyeket. Ezek visszaállításában, megőrzésében óriási szerepe lehet a tavakat kialakító hódoknak, már ha hagyjuk őket dolgozni. Amerikában csak most jöttek rá, hogy hódolni kell a hód előtt, be is terjesztették a hódvédő törvényt.