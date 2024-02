A SETI Intézetben fontos kutatásokat végeznek a fizika, a biológia területén, adatelemzéssel, gépi tanulással és jelészlelési technikákkal dolgoznak. A SETI kiemelkedő kutatási partnere az amerikai iparnak, a tudományos életnek és a kormányzati ügynökségeknek, köztük a NASA-nak és a National Science Foundationnek (NSF).

Az Astronomical Journalban most megjelent cikkben a SETI Intézet, a Berkeley SETI Kutatóközpont és a Washingtoni Egyetem kutatóiból álló csapat arról számolt be, hogy a Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) nevű küldetés megfigyeléseit használták a kozmosz jeleinek vizsgálatára.

A földön kívüli intelligencia és élet kutatására többféle stratégiát alkalmaznak, de mind azokat a nyomokat keresik, amiket könnyű detektálni, üzeneteket, figyelemfelhívó jeleket, amiket esetleg tudatosan felénk irányítanak. Az új tanulmányból kiderült, hogy a SETI Ellipsoid hatékonyan használja ki az égbolt folyamatos, széles látószögű vizsgálatát, és így javul a potenciális földön kívüli jelek észlelésének hatékonysága. A korszerű technológia kompenzálni tudja a jelek becsült érkezési idejének bizonytalanságait.

Jelek nekünk?

Az egyik társszerző, Bárbara Cabrales úgy nyilatkozott, hogy az időzítési bizonytalanságok néhány hónaposak, ezért most arra törekszenek, hogy egy évre legyenek jól dokumentált adataik. Azt is fontosnak tartják, hogy minden lehetséges célponton alapos megfigyeléseket végezzenek, hogy meg tudják határozni, mi lehet normális jelenség, és mi lehet direkt (nekünk?) kiküldött jel. A TESS-adatok vizsgálata során, amik a küldetés első három évében az összes TESS-adat 5 százalékát fedik le, a kutatók a Gaia Early Data Release 3 3D-s helyadatait használták fel.

Ez az elemzés 32 fő célpontot azonosított a SETI széles látószögű vizsgálatán belül. A TESS fénygörbéinek vizsgálata nem tárt fel anomáliákat, a projekt kezdőadatai előkészítik a keresést más felmérésekre, a célpontok szélesebb körére és a különböző lehetséges jeltípusok feltárására. A SETI Ellipsoid technika óriási előrelépés a földön kívüli jelek keresésében.

A Gaia precíz távolságbecsléseit összevetik más időtartománybeli felmérésekkel, például a TESS adataival, és így javítják a SETI-kutatás monitorozási és anomáliaészlelési képességeit. Az új módszerekkel a kutatók még visszamenőlegesen, archív adatokból is kereshetik a potenciális jeleket, kiválaszthatják a célokat, és ütemezhetik a jövőbeli megfigyeléseket.

Egy másik társszerző, Dr. Sofia Sheikh azt mondta, a SETI-kutatás olyan, mintha tűt keresnének egy szénakazalban, és bármilyen technika, ami segíthet annak meghatározásában, hogy hol keressenek, mint például a SETI Ellipsoid, leszűkítheti a kutatást a szénakazal legesélyesebb részeire.

Leltározás a Naprendszerben

Nemcsak kiemeli a fontos területeket, de más felméréseket is segíthet. Például a Legacy Survey of Space and Time (LSST) projektet. Ez a Rubin Obszervatórium küldetése, ami különleges csillagászati adatkészletet hoz létre a mély univerzum tanulmányozásához, és széles körben hozzáférhetővé teszi az információkat a tudósközösség számára. Az LSST egy 500 petabyte-os adatkészletet mutat meg, több területtel is foglalkozik, például vizsgálja a sötét energiát és a sötét anyagot, leltárt készít a Naprendszerről, és feltérképezi a Tejútrendszert is.

A SETI Intézet olyan innovatív technikákat alkalmaz (például a SETI Ellipsoid), hogy képes áthidalni a kozmikus távolságokat, és akár bármikor vehet kozmikus jeleket. Már ha a jelkibocsátók is akarják.

(Borítókép: iStock / Getty Images Plus)