A férfi meddőség egyre aggasztóbb méreteket ölt, és nem csak az idősebb lakosok körében. Egyelőre csak sejtés, hogy a rengeteg műtáplálék, a rossz levegő, a mozgásszegény életmód mind rossz hatással vannak a férfi szervezetre (is), de tény, hogy ez is a modern kor egyik egyre terjedő betegsége. A National Library of Medicine szerint a férfiak 2,5–12 százaléka meddő. A tudósok most új, reményteli próbálkozásokat tesznek a megoldás felé.

A laboratóriumban „termesztett” herék ötlete mintha egy science fictionből származna, de az izraeli Bar-Ilan Egyetem tudósainak tényleg sikerült mesterségesen létrehozniuk a nemi mirigyeket. A kutatók a meddőséghez vezető mechanizmusok jobb megértése miatt organoidok tanulmányozásába kezdtek, amik mesterséges szervek in vitro tenyésztve. A metódus nem teljesen új, de az izraeli egyetem tudósai úttörők a mesterséges herék tervezésében.

Funkcionális mesterséges egérherék

Azonban nem emberekből, hanem egerekből termesztettek mesterséges heréket. Az International Journal of Biological Sciences című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tenyésztett organoidok kilenc hétig ellátták funkciójukat. A következő lépés az lehet, ha már férfiak heréit tenyésztik. Ez fontos a here- és a prosztatarák gyógyításában is.

A kutatók szerint hasznos lenne a még serdülőkorba nem lépő fiúkból származó hereorganoidok előállítása. A korai, gyerekkorban kialakuló rák, és az erre alkalmazott kemoterápia minden harmadik fiúnál sterilitást eredményez. Mivel a fiatal rákos betegek 85 százaléka szerencsére megéri a felnőttkort, meddőségük komoly egészségügyi probléma.