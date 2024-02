Az emberi kommunikáció, elsősorban az összetett nyelvhasználat speciálisan egyedi, ez az egyik fő faktor, ami megkülönböztet minket állati rokonainktól. Mi akkor is variáljuk az alanyokat, igéket és tárgyakat, ha nincs semmi mondanivalónk, ha köntörfalazunk, hazudozunk vagy teljesen értelmetlen zagyvaságokat hordunk össze. Közben még a hanggal és az érzelmekkel is játsszunk, hogy több jelentést adjunk ugyanannak a szónak. Végtelen mennyiségű mondatot alkothatunk több ezer szóból és aki kicsit igényesebb a nyelvhasználatra, meg is teszi.

Morgásból indult

Az állatok csak az alapvető, túlélésükkel kapcsolatos témákban nyilvánulnak meg, az evés, a veszély, a fenyegetés vagy a béke kényszerítheti ki kezdetleges kommunikációjukat. Ilyenkor dörmögnek, morognak, ugatnak, kiáltoznak, valószínűleg őseink, a hominidák is ezt tették, míg nem fejlődött ki a komplex emberi nyelv. Évmilliókkal ezelőtt a hominid és a csimpánz vonal elvált egymástól, a csimpánz soha nem fejlesztett ki nyelvet, agya nem volt képes rá. De bizonyos elméletek szerint a korai emberek használtak jelbeszédet, akár szavakat is. Darwin úgy vélte, mielőtt a hominidák megtanultak beszélni, énekeltek. Valószínűleg a társadalmi kötelékek fenntartására és a csecsemők megnyugtatására.

A nyelvek évezredekkel ezelőtt fejlődtek ki egy ősi alapnyelvből, amit valószínűleg először Afrikában beszéltek. Ez a nyelv terjedt el a világon, mikor az ősök 70 ezer évvel ezelőtt elvándoroltak Afrikából.

Az informatikusok már régóta törekednek arra, hogy interakcióra képes nyelvi modellekkel rendelkező gépet építsenek. Egészen a közelmúltig a számítógépek nem voltak képesek koherens mondatokat alkotni, maximum nevetséges halandzsákra futotta tőlük. De ma már az AI chatbot és a virtuális asszisztensek válaszolnak kérdéseinkre, és humán mód kommunikálhatnak velünk. A mesterséges intelligencia már beszivárgott az egészségügyi és pénzügyi intézményekbe, de sok vállalkozás használ már különféle mesterséges intelligencia-alapú eszközöket.

A nyelv olyan, mint egy élő szervezet, folyamatosan fejlődik, hogy alkalmazkodjon szükségleteinkhez. A fő különbség a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia között az, hogy az AI-rendszerek hatalmas mennyiségű információt képesek gyorsan és hatékonyan elnyelni és tárolni. Ezért a szoftver pontosabb nyelvtanilag és gazdagabb szókincsileg, mint egy ember, de a nűanszokra és az érzelmekre nincs érzéke. Nem érti a kontextust, a célzásokat, a rejtett tartalmat, a humort.

Vagyis amikor az AI beszél vagy ír, fogalma sincs, mit mond, noha több ezer szót tud lefordítani más nyelvekről, de nem tudja megérteni.

A gépi fordítás árnyalatok nélküli és ez sajnos a mi nyelvhasználatunkra is kihathat. Az egyszerűsödés igazából már az internet és a mobiltelefon elterjedése óta megfigyelhető, mert a kommunikációnk a gyorsaságra és a szimplifikációra törekszik. Az AI egyik legjelentősebb vívmánya a nyelvi korlátok áttörése, és noha értelmezése tökéletlen, azonnal lefordít és értelmez több száz nyelvet. Így aztán valószínűleg egyre kevesebben fognak idegen nyelveket tanulni, hiszen a gépi fordítási nyelvi modellekre támaszkodhatnak.

Pontosabb kommunikáció, eltűnő kifejezések

Egy tanulmány elemezte a Gmail eszközét, amely lehetséges válaszokat javasol a kapott e-mailekre. Azt találta, hogy az általa kínált felszólítások sokkal pozitívabb hangvételűek, mint amit az emberek általában használnak. A levelező rendszer talán hosszú távon képes megváltoztatni az emberek egymás közötti kommunikációjának módját és nyelvét. De az AI segíthet a nyelvek megőrzésében is, a közelmúltban mesterséges intelligencia algoritmusokat használtak több ezer afrikai nyelv konzerválására és integrálására a technika segítségével.

Talán megtanulunk egyre világosabban kommunikálni a hangvezérelt mesterséges intelligencia használata miatt. És ha eget rengető változások nem is lesznek a nyelvhasználatban, hiszen ezt jellemzően a társadalmi konvenciók irányítják, de bizonyos szakmai szókincsek csökkenésére lehet számítani, hiszen azoknál a munkáknál, amelyeknél az AI ügyesen helytáll, nem lesz szükség a terminológiára. Ez bekövetkezhet a mezőgazdasági, ipari repetitív, monoton, tehát robottal kiváltható posztoknál. De hát ez nem nagy baj, valószínűleg nem sokan fognak panaszkodni amiatt, hogy már nem ismerik az eke alkatrészeinek nevét.

Prószéky Gábor már két évvel ezelőtt azt mondta a Nyelvtudomány Kutatóközpont és a European Language Resource Coordination közös konferenciáján, hogy a mesterséges intelligencia átszövi mindennapjainkat a mezőgazdaságtól az önvezető autókig. Nyelvészeti szempontból már most számos alkalmazása eléri és meg is haladja az emberi munka eredményességét. Az automatikus beszédfelismerés, a szövegleíró szolgáltatások, a chatbotok, a szentimentelemzés, a névelem-felismerés és a gépi fordítás mind jó példák erre. Fontos kiemelni, hogy míg nagy nyelvekre már eredményes eszközök jöttek létre komplex feladatokra is, kisebb nyelvek esetében, mint például a magyar, ez még várat magára. Erre erős hatással van nemcsak az, hogy milyen mennyiségű, hanem az is, hogy milyen minőségű nyelvi adat áll rendelkezésünkre a fejlesztéshez.