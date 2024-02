A műanyag flakonok a nyolcvanas évek óta fontos szerepet játszanak az életünkben, ekkortól jelentek meg a PET-palack és a műanyagba csomagolt étolajok és szénsavas üdítőitalok. Ez több szempontból is előnyösnek tűnt a vásárlók számára, mivel olcsóbb, mint az üveg, és ha már kiürült, egyszerűen újratöltjük, vagy a szelektív hulladékgyűjtőbe dobjuk – írja a Tények.hu.

A szelektív hulladékgyűjtés ugyanakkor nem tökéletes megoldás, a visszaváltó rendszer pedig még csak most indult el hazánkban. Az újratöltés sem biztos, hogy jó opció, ezzel ugyanis komoly egészségügyi kockázatnak tesszük ki magunkat a mikroműanyagok miatt. Az UV sugárzás és több egyéb tényező miatta műanyag szerkezete elkezd megbomlani, emiatt pedig szemmel nem látható mikroműanyag darabok kerülnek az italunkba és ezzel a szervezetünkbe.

Az utóbbi időkben egyre gyakrabban kerül szóba a mikroműanyagok által jelentett veszély, amelyről az Indexen is többször írtunk. A levegőben, az ételekben, az italokban, a vizekben és a talajban is ott van, így szinte lehetetlen elkerülni, és már a kisbabákat és a szülés előtt álló nőket is veszélyezteti. A tengerekben és az óceánokban úszó műanyag, főleg Pet-palackokból álló szemétszigetek a hullámzás hatására állandóan morzsolódnak, és ezek a részecskék belépnek a táplálékláncba, és így eljutnak az emberi szervezetbe is.

De nem csak így találkozhatunk a mikroműanyagokkal: egy új kutatás adatai alapján egy liter ásványvízben több százezer, 5 milliméternél kisebb részecske van, így, ha betartjuk a napi 3 literes vízfogyasztást, akkor csak ezzel milliós mennyiségű mikroműanyagot viszünk be a szervezetünkbe.

Gyulladás és sejthalál

Dr. Fekete Bálint András, a Czeizel Intézet klinikai genetikusa a Tényeknek elmondta, az új tanulmány adatai sokkal nagyobb értéket mutatnak, mint amit a kutatók korábban gondoltak. Ez pedig súlyos egészségügyi kockázatot jelent, a szervezetben ezek a részecskék gyulladást provokálhatnak, sejthalált is okozhatnak, és akár különböző sejtszintű jelátviteli folyamatokat zavarhatnak meg.

Ezek a folyamatok aztán magasabb rendű működésekben játszanak szerepet, mint például a hormonrendszer egyensúlya, az immunrendszernek a funkciói, vagy a szív- és érrendszer vagy a tumorképződés

– mondta a szakértő, aki szerint a terméketlenség és a meddőség hátterében is állhat a mikroműanyagok okozta elváltozás.

A kutatók egyre részletesebben tárják fel a műanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásait. A női és férfi meddőség viszont csak az egyik terület, ahol kongatják a vészharangot. „Ezek közé tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek csoportja, a daganatos betegségek csoportja, illetve nagyon sok endokrin szabályozási zavar, tehát hormonális betegségek” – magyarázta Dr. Fekete Bálint András.

Mit tanácsol a szakember?

„Mindenkinek erre érdemesebb lenne erre jobban figyelni, de a várandósoknak különösen. Első lépésben nagyon fontos, hogy elkezdjük mellőzni a PET-palackokat, helyette olyan italokat fogyasszunk, melyek alumíniumban vagy üvegben érkeznek” –hangsúlyozta Dr. Fekete Bálint András.

A PET-palackot alumíniumra vagy üvegre cserélhetjük, az egyszer használatos műanyag szatyrokat pedig szövettáskákra, a műanyag tálcákat üvegedényekre.