A kaliforniai halakkal és vadon élő állatokkal foglalkozó szervezet, a The California Department of Fish and Wildlife (CDFW) szerint körülbelül 830 ezer fiatal Chinook lazac pusztult el az elmúlt héten, miután február 26-án a Fall Creek Fish Hatcheryből a Klamath folyóba engedték őket. A halpusztulást gázbuborék-betegség okozhatta.