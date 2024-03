A metán minimum 20 százalékban felelős a globális éghajlatváltozásért, ezért is fontos, hogy most már a gázt monitorozó műhold is van. A MethaneSat akkora, mint egy mosógép, és elsősorban az olaj- és gázmezőkből kiszivárgott metánra helyezi a hangsúlyt. De a mezőgazdasági, állattenyésztési kibocsátás megfékezése legalább ilyen fontos.