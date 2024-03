A The New England Journal Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a kutatásba azokat a betegeket vonták be, akiknél az érrendszeri elzáródás megelőzése érdekében végzett nyaki sebészeti beavatkozásra került sor, és akiknél nem voltak jelen a nyaki artériák egyéb betegségei. A nyaki szövetek mintáiban vizsgálták a nanoműanyagok jelenlétét, majd összehasonlítottak a mikróműanyaggal szennyezett és a nem szennyezett betegek kórképeit.

A vizsgálatba összesen 304 beteget vontak be, és a leletek vizsgálatánál láthatóvá váltak a levett mintákban az éles szélű idegen részecskék. A tanulmány rámutatott, hogy a vizsgálat 34 hónapos időszakában azoknál, akiknél kimutathatóak voltak a mikró-és nanoműanyagok a nyaki artéria szöveteiben, magasabb volt a kockázata a szívinfarktus, a sztrók, vagy bármilyen okból bekövetkezett haláleseteknek.

A Czeizel Intézet klinikai genetikusa, Dr. Fekete Bálint András szerint a kutatás legfontosabb eredménye, hogy most először mutattak ki közvetlen kapcsolatot a mikro- és nanoműanyagok emberi szervezetben való felhalmozódása és az említett megbetegedések, halálesetek között.

Az már korábban is világos volt, hogy a környezetünket és az élővilágot, hogy pusztítják a mikro- és nanoműanyagok, nemrégiben azonban az is bebizonyosodott, hogy a természetben egyre nagyobb mennyiségben előforduló anyagok az emberi szervezetben is lerakódnak, és ezáltal orvosilag is kimutatható negatív hatással vannak a sejtszintű folyamatokra

– fejtette ki Dr. Fekete Bálint András, hozzátéve: a műanyag részecskék szerepét a gyerekeknél a fejlődési rendellenesség, a nőknél pedig a meddőség, továbbá a gyulladásos és tumoros folyamatok hátterében is feltételezik.

A tanulmány ajánlásokat nem tartalmaz, így maradnak a már többször is hangoztatott tanácsok. A lehetőségekhez képest minimálisra kell csökkenteni az esélyét, hogy a szervezetünkbe jussanak a mikro- és nanoműanyagok: ne igyunk műanyag palackból, ne együnk műanyag csomagolású ételt és ne viseljünk poliészter ruhát. A környezetvédelem és a gazdaságosság szempontrendszere szerint sem az üveg, sem pedig a papír nem helyettesítheti a műanyag palackokat, nem úgy, mint az alumínium doboz, amely korlátlan számú újrahasznosítása miatt megfelelő lehet erre.

