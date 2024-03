E.T. sírna, ha most látogatna a Földre, a leghíresebb földönkívüli botanikus ugyanis növényhez méltatlan körülményeket találna. Nem elég, hogy a felmelegedés iszonyú nehéz helyzetbe hozta a mozgásra képtelen leveleseket, egyre többen szenvedünk növényvakságban is, vagyis teljesen figyelmen kívül hagyjuk csöndes, zöld társainkat.