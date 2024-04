Hamarosan teljes napfogyatkozás szemtanúi lehetnek Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó szerencsés lakosai. Az esemény ugyan Magyarországot most közvetlenül nem érinti, nem feltétlenül kell önnek sem lemaradnia az eseményről. De egyáltalán mi az a napfogyatkozás, miért láthatjuk ilyen ritkán, és milyen hatással lehet ez a mindennapi életünkre?

Egy adott területen csak rendkívül ritkán előforduló égi jelenségnek, egy teljes napfogyatkozásnak lehetnek szemtanúi órákon belül Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában. A napfogyatkozás helyi idő szerint reggelre eléri Mexikó csendes-óceáni partvidékét, majd átlósan átvág az Egyesült Államokon Texastól Maine-ig, s késő délutánra Kanada keleti részén búcsúzik a nézőközönségtől. A kontinens többi részét részleges napfogyatkozás lesz látható április 8-án.

A NASA kiemelte, az idei hasonló lesz, mint a 2017-es napfogyatkozás volt, azonban a mostani esemény több szempontból is különlegesebbnek ígérkezik, mint a hét évvel ezelőtti. A legfontosabb különbség, hogy a napfogyatkozás most nagyobb területet fed majd le, így sokkal több ember láthatja azt – a becslések szerint egyes térségekben akár 4 perc 28 másodpercig is látható lesz.

De mi is az a napfogyatkozás, és miért ilyen különleges a mai esemény? A mai egy teljes napfogyatkozás, ami

amiatt ennyire ritka, mert pontos igazodást igényel a Nap, a Hold és a Föld között.

Egy ilyen jelenség létrejöttéhez a Holdnak közvetlenül a Föld és a Nap között kell elhelyezkednie eltakarva a nap fényét. Mivel azonban a Hold Föld körüli pályája enyhén meg van dőlve a Föld Nap körüli pályájához képest, ez az igazodás nem gyakran fordul elő. A teljes napfogyatkozás során az égbolt elsötétül, így hajnalra vagy szürkületre emlékeztet. Ráadásul ha az időjárási viszonyok megengedik, a napfogyatkozást figyelők láthatják a nap koronáját, külső légkörét, amelyet jellemzően a nap fénye takar.

Hiába azonban a különleges feltételek, tévhit, hogy a teljes napfogyatkozás ritka jelenség lenne. Éppen ellenkezőleg, átlagosan 18 havonta egyszer teljes napfogyatkozás látható valahol. Az már más kérdés, hogy ebből keveset észlelünk, ugyanis a Föld adott pontján ez valóban jóval ritkábban látható jelenség.

Átlagosan 375 évet kell várni a Föld egy adott pontján ahhoz, hogy valaki teljes napfogyatkozás szemtanúja lehessen.

Valójában minden attól függ, hogy a folt az északi vagy a déli féltekén található. Ha északon, akkor a válasz az, hogy egy helyen átlagosan körülbelül 330 évente fordul elő teljes napfogyatkozás, délen pedig még ennél is ritkábban, 540 évenként egyszer.

Magyarországon legutóbb 1999-ben lehettünk szemtanúi teljes napfogyatkozásnak, azt megelőzően pedig 1842-ben láthatták a szerencsések a jelenséget. Hazánkban a következő gyűrűs napfogyatkozás 2075. július 13-án, míg a teljes 2081. szeptember 3-án lesz látható hazánkban.

Összeesküvések, szálláskeresés és közlekedési balesetek

Ahogyan a legtöbb nagy médiafigyelmet generáló esemény kapcsán, úgy a mostani napfogyatkozás esetében sem maradnak el a hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb elméletek, vagy éppen a jelenség következményeit firtató becslések. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a CERN a világ legnagyobb részecskeütköztetőjét, a Nagy Hadronütköztetőt lépteti működésbe az április 8-ai napfogyatkozás időpontjában. Az összeesküvéselmélet-hívők persze egyből összefüggéseket kerestek a két esemény között, és természetesen találtak is: az IFLScience cikke szerint egyikük azt állította, hogy Aleister Crowley – a hírhedt angol okkultista és író – 1904. április 8-án (tehát napra pontosan 120 éve) kapcsolatba lépett egy Aiwass nevű démoni entitással, és hogy a CERN most ismét megpróbál kapcsolatot teremteni a démonnal.

Persze az égi, vagy föld alatti (?) események mellett a Földön még nagyobb kavarodás lehet a napfogyatkozás miatt, az esemény ugyanis temérdek érdeklődőt vonzz, a turizmus pedig komolyan fellendült az elmúlt időszakban azokon a helyeken, ahonnan a becslések szerint a legjobban lehet majd látni a kitakart napkorongot. A kanadai Niagara Fallsban például szükségállapotot hirdettek arra készülve, hogy akár egymillió látogató is érkezhet a városba az április eleji napfogyatkozásra, mivel a vízesés környékéről lehet a National Geographic szerint a legjobban látni majd a történéseket.

Ez a séma ráadásul az Egyesült Államokban a kiadó szobák esetében is jól megfigyelhető volt, ugyanis a sávban, ahol megfigyelhető lesz a napfogyatkozás, ott magasan megugrott a rövid távra kivett szobák és lakások száma. Az erre vonatkozó grafikon ide kattintva látható.

Emellett azonban komoly veszélyt is jelenthet a társadalomra az elbújó nap, ugyanis egy korábbi kutatás szerint az ilyen események nagy számú közlekedési balesetet okoznak. A kutatók azt találták, hogy a 2017-es napfogyatkozás előtt és után három nappal több mint 1000 extra közúti haláleset történt az Egyesült Államokban. A napfogyatkozás körüli órákban 10,3 ember szenvedett halálos autóbalesetet, szemben a többi időszakban, ahol ez a szám 7,9 volt. Így

a napfogyatkozás a halálos kimenetelű közúti balesetek 31 százalékos növekedéséhez vezethet.

Ne maradjon le Magyarországon sem!

Ugyan ehhez védőszemüveg és komoly elővigyázatosság nem kell, az alábbi élő közvetítést követve ön is átélheti az eseményt, a közvetítés magyar idő szerint 19 órakor startol: