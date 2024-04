Meghalt Peter Higgs elméleti fizikus, a Higgs-bozon felfedezője

94 éves korában meghalt Peter Higgs, a Higgs-bozont felfedező brit elméleti fizikus. A hírt az Edinburghi Egyetem jelentette be.

Meghalt Peter Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikus, aki évtizedekkel az „isteni részecskeként” is emlegetett Higgs-bozon létének tudományos igazolása előtt megjósolta e közvetítő részecske létezését – számolt be a The Guardian.

Peter Higgs a később róla elnevezett részecske létezéséről szóló elmélet alapjait 1964-ben, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) Physics Letters című fizikai folyóiratában közölt rövid kvantumtérelméleti tanulmányában ismertette.

A Higgs-bozon létezését 2012 júliusában bizonyították a CERN nagy hadronütköztetőjével végzett kísérletekkel.