2024. április 11-én csütörtökön este fél 9 körül a Hold vékonyka sarlója a Fiastyúk csillaghalmazával áll majd együtt a nyugati égbolton, ami szabad szemmel is látható lesz. De a Jupiter fölött járó Uránuszt és az alatta látható Pons–Brooks-üstököst kézi távcsővel is megfigyelhetjük, sőt két csillagfedésnek is szemtanúi lehetünk az este folyamán.

A holdsarló és a Fiastyúk randevúját 25 fok magasan láthatjuk, de negyedórával később, 20:45 körül már mindkét égitest teljes pompájában tündököl az esti égen. A Holdon szabad szemmel is megfigyelhetjük majd a megvilágítatlan oldal halvány derengését, a hamuszürke fényt. A kicsit ködösnek látszó Fiastyúkban pedig a Hét nővér csillagokat is megpillanthatjuk.

Ha van egy kis kézi távcsövünk, akkor a holdsarlón a holdperem kráterei és a hamuszürke fényben derengő holdtengerek is észrevehetők. A Holddal egy látómezőben derengő Fiastyúk pedig tucatnyi tündöklő csillagra bomlik fel. Az együttállás további résztvevői: Jupiter, Uránusz és a Pons–Brooks-üstökös.

Ha tiszta a nyugati látóhatárunk, akkor 20:40-kor a Hold alatt 12 fokkal egy igen fényes, csillagszerű égitestet láthatunk, a Jupitert, és akár még az apró Galilei-holdakat is megpillanthatjuk a fényes bolygó körül. Kézi távcsövünkkel alig 2 fokkal a Jupiter fölött egy kissé zöldes, halvány, csillagszerű pontot is láthatunk, ami az Uránusz. A Jupiter alatt pedig jobbra lefelé 3 fokkal a 12P/Pons–Brooks-üstökös halvány ködös foltját is megcsodálhatjuk! Egy nagyobb csillagászati távcsőben az üstökös apró ködös foltként tűnik fel, amely fölfelé hosszabb csóvát pöfékel magából. Az Uránusz és a Pons–Brooks-üstökös utolsó megfigyelésére most adódik a legjobb alkalom. Bár az Uránusz már júliusban felbukkan a hajnali égen, az üstökös visszatéréséig még 71 évet kell várnunk, úgyhogy semmiképp ne maradjunk le!

Az égi jelenségekben gazdag este még további meglepetéseket tartogat, ha van távcsövünk, ugyanis a holdsarló két csillagot is elfed. A bika csillagképben található HD24899 nevű csillag Budapesten 20:30-kor lép be a Hold megvilágítatlan oldala mögé, és csoda szép lesz majd, ahogy a sötét holdperem elnyeli. A csillag 21:27-kor lép ki a holdsarló fényes pereménél a Mare Crisium alatt.

Egy fényesebb csillagfedés is lesz később, amikor a 36 Tauri nevű csillag 22:51-kor belép a Hold sötét pereme mögé, ami ekkor már csak 5 fok magasan jár majd. Különlegesen szép lesz, ahogy a narancsos Hold mögött eltűnik az apró csillag.

Érdemes tehát holnap az égre nézni, hiszen a Hold és a Plejádok együttállása távcső nélkül is látható lesz, a Jupiter mellett járó Uránusz és az üstökös egy kézi távcsővel is látható, a távcsöves megfigyelők pedig két csillagfedésnek is a tanúi lehetnek. Április 11–13. között az egyre növekvő tavaszi holdsarló meseszép krátereit a Svábhegyi Csillagvizsgálóban is megfigyelhetik! Ha mégsem tudunk kimenni és az égre nézni, az együttállásról, valamint a csillagfedések megfigyeléséről részletesen beszámolnak a Csillagvizsgáló oldalán.