Már van elit, vidéki, városi és diplomás társkereső is, mégis, az ember még nem bajlódott annyit a társtalálással, mint manapság. De vajon miért nem megy és mi nem megy?

A hosszú távú partner megtalálása bonyolultabb, mint valaha, állítja Paul C. Brunson is, a Tinder kutatója, akinek már könyve is megjelent a témában, aminek címe Find Love: How to Navigate Modern Love and Discover the Right Partner for You. A kulturális és technológiai változások megváltoztatták szokásainkat, és nem feltétlenül jó irányba – írja a BBC. A technika számos új lehetőséget kínál az ideális partnerrel való találkozásra, de megváltoztak a randevúzási szokások, már semmi nem olyan egyszerű, mint akár csak 15–20 évvel ezelőtt.

Példátlanul nehéz

Kutatásai alapján Brunson azt állítja, a szerelem megtalálása és megtartása ma nehezebb, mint eddig bármikor az emberiség történelme során. Ennek egyik oka az lehet, hogy manapság több változata van az elfogadható kapcsolatnak, hiszen lehetünk monogámok vagy vágyhatunk poliamor viszonyra, élhetünk együtt vagy távkapcsolatban. Rengeteg elfogadható forma létezik, ami még nagyobb kihívássá teszi a tökéletes partner megtalálását.

De az is a kapcsolatok akadályozója, hogy többet várunk el partnerünktől, mint valaha. Korábban az ideális társ az volt, aki megvédte a nőt, segített a gyereknevelésben, dolgozott a családi gazdaságban. Eli Finkel pszichológus azonban kutatásában azt tárta fel: most már mindent a partnerünktől várunk el. Legyen szellemi partner, üzlettárs, munkatárs, szülőpár, és persze fenomenális szexpartner is.

A technológia viszont becsap minket, azzal kecsegtet, hogy lehetőségeink száma végtelen, de ez nem igaz. Manapság az emberek átlagosan kevésbé elégedettek kapcsolataikkal, de akik a legboldogabbak, azok elégedettebbek mint korábban. A sok válásnak egyrészt az az oka, hogy a felek azt gondolják, a kereteken kívül nagy választék vár rájuk, és máshol – a szomszéd fűje mindig zöldebb alapon – boldogabbak lehetnének, másrészt külső információk alapján azt hiszik, hogy nem jó a kapcsolatuk. Az internet tele van kötődési stílus-, párkapcsolat-, szexuálisteljesítmény-tesztekkel, így persze hogy elbizonytalanodik az ember, ha ki-kitölt egyet. Sokan azonban előnyükre használják ezeket az eszközöket, segítségükkel próbálják jobbá tenni kapcsolatukat, inspirálni egymást. De ez a ritkább.

Gyerekkorból ered ez is

Felnőttkori romantikus kapcsolatainkat nagyban meghatározza, hogy milyen kötődési stílust sajátítottunk el gyerekkorban. Biztonságos kötődéssel rendelkezik az a valaki, akit ha kiskorában egyedül hagyta édesanyja, édesapja, akkor is biztonságban érezte magát, és képes volt megnyugtatni magát. Tudta, hogy visszajön, aki vigyáz rá, akihez kapcsolódik. De van olyan, aki szorongó-aggodalmaskodó kötődő, vagyis ha elhagyták, akkor mindig stresszelt, hogy újra és újra magára hagyják. Az elutasító-elkerülő úgy viselkedett, ha magára hagyták, hogy ha vissza is jöttek hozzá, ő már nem tudott kapcsolódni, mert azt hitte, nem törődnek vele, csak magára számíthat. A negyedik kategória a bizalmatlan-elkerülő, ami az elkerülés és a szorongás keveréke. Ugyanezeket a mintákat követjük felnőttként: ha valaki szorongva kapcsolódik, az fél, hogy elhagyják, elkerülő stílusú. Érzelmileg nem tud nyitott lenni a másik felé.

A Tinder-kutató szerint az online párkeresés kudarcainak oka a figyelmetlenség: az alanyok nem határozzák meg előre a kapcsolat célját, márpedig sokféle variáció létezik. Most beépítettek egy funkciót a Tinderbe, amivel ki lehet választani a kapcsolati célt. Ez fontos, mert ha valaki egyértelműen hosszú távra keres társat, a másik viszont csakis rövid távra, akkor nem sikerülhet a kapcsolatuk, legyenek bármilyen szimpatikusak vagy vonzóak is egymás számára.

De fontos probléma az is, hogy a fotók régiek, megtévesztőek és nem természetesek. Ha összejön a randi, elámulunk, mert jóformán senki nem úgy néz ki, mint a régebbi fényképén. Még csak az sem biztos, hogy emögött félrevezetési szándék van, egyszerűen csak nincs friss képük. A szakértő szerint 3-5 fotót kell feltölteni, egy őszinte mosolygóst, egy teljes alakost, és néhány olyat, amelyiken olyasmit csinálunk, amit szeretünk, ami a hobbink vagy a szenvedélyünk.

Nagy segítség lehet az is, ha néhány szokásunkkal is kiegészítjük profilunkat, ez szűkítheti a ránk találók körét és erősítheti az egyezéseket. Lehetnek ezek akár furcsaságok, vagy teljesen átlagos dolgok is.

Érdekes generációs különbségeket is megfigyeltek. A Z generáció tagjai például csak akkor folytatják az első randi után, ha azon az elsőn jól érezték magukat a partnerrel. Az idősebbeknél viszont a fizikai vonzalom volt az első helyen, ami a fiatalabbaknál is az előkelő második helyen áll, de mégsem az első!