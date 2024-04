Veszélyben vannak gyerekeink, az alfák

2010 és 2025 között születtek az alfa generáció tagjai, az első digitális nemzedék. Ők azok, akiket a telefon és a táblagép nevel, ezért komoly pszichológiai hátrányban vannak. De megsínylették a koronavírust is, mert a karantén alatt kellett megtanulniuk olvasni. Ők a Föld legnépesebb nemzedéke, akik még a 22. századot is megélik.

Lassan lezárul az alfák időszaka, az első, de biztosan nem az utolsó digitális ősembereké, akik 2010 és 2025 között születtek, és nincsenek könnyű helyzetben, ahogy mi sem, ha meg akarjuk érteni őket. Valami teljesen újat képviselnek, hiszen már az anyatejjel magukba szívták a digitális készségeket. Születésükkor, 2010-ben jelent meg az Instagram és az iPad, és akkor volt az év szava az app is. És mintha ezeket a ma 10–14 éves gyerekeket teljesen a technológiai eszközök nevelnék. Nevezték már őket „elvadultnak”, „írástudatlannak” és „pusztulásra ítéltnek” is a YouTube-on és a TikTokon, saját életterükön.

A TikTok szupergonoszai

Mark McCrindle ausztrál demográfus használta először rájuk az alfa generáció kifejezést, és ki is fejtette Generation Alpha című könyvében, hogy ez a nemzedék a technológia által leuralt korszak szülötte. De ők azok, akik a világ legnagyobb számú korcsoportját fogják kitenni, ugyanis hetente több mint 2,8 millióan születnek világszerte. Ha az alfa minden tagja megszületik, csaknem 2 milliárdan lesznek, sokan közülük megélik majd a 22. századot is!

Miért olyan mások? Mivel a technológia segíti a tanulásukat, a legtöbb új készséget a digitális világban sajátítják el. Az interneten bármilyen információhoz hozzáférnek, ezért okosak, de a gépfüggőség miatt felszínesek és türelmetlenek is. Érzéketlenebbnek tűnhetnek, mint a Z generáció tagjai, akik 1995 és 2009 között születtek, mert a hús-vér szülői példa helyett inkább a technológia mutat nekik utat. De ez az út híján van az empátiának, az érzelmek felismerésének.

Sokszor rossznak, neveletlennek tűnhetnek, hiszen az okoseszközök nem adnak erkölcsi iránymutatást, beleérző képességet, jó mintát. Olyan, mintha ezeknek a kis alfáknak nem lenne modoruk, nem tisztelnék a felnőtteket vagy a körülöttük lévő embereket. Ráadásul, mivel függők, gyorsan kihozza őket a sodrukból, ha elvesszük az okoseszközüket. Mondjuk, ha senki nem veszi el tőlük ezeket, mit várunk?

Nyomkodni igen, olvasni nem tudnak.

Rengeteg információt szívnak magukba a digitális világból, de mivel a generáció sok tagja a koronavírus-járvány idején tanult meg olvasni a Zoom segítségével, amikor 8 hétig nem tudtak iskolába járni, klasszikus olvasási és írási képességeik igen gyengék. Egy 2023-ban közzétett nemzetközi tanulmány 400 000 diákot vizsgált 57 országban, és kiderült, hogy 32 országból 21-ben az olvasás színvonala jelentősen visszaesett 2016 és 2021 között.

Lányos rendetlenkedés

Januárban jelent meg a hír a New York Postban, hogy 9–12 éves lányok randalírozása zavarja a népszerű sminktermékeket forgalmazó bolt, a Sephora vásárlóit. A tinik a TikTokon felfuttatott, sokszor öregedésgátlásra használt termékekre vadásznak, azokat kipróbálják (nem a tesztverziót), majd nem vásárolják meg. Az eladókkal arrogánsak, a vásárlókat lökdösik, miközben retinolt kennek az arcukra. Retinolt, ami ránccsökkentő, regeneráló, faggyúmirigy-szabályozó. De ha egy bőrgyógyászt kérdezünk, elképedve kommentálja, hogy a serdülők a felnőtteknek szánt szépségápolási termékeket használják. Dr. Brooke Jeffy dermatológus aggasztónak találja, hogy a kisebbek körébe begyűrűzött az érett bőrűek bőrápolási rutinja és sminktermékei. Ezeket látják ugyanis a TikTokon, az Instagramon.

A közösségi média szűrői irreálisan tökéletes, pórusmentes bőrt mutatnak az idősebbeken is.

Ez persze elősegíti a termékek eladását, akár gyerekeknek is, és ha ehhez hozzáadódik az öregedéstől való félelem, amit a szülőktől, idősebb barátoktól tanulnak meg, akkor el is kezdik vadászni az érett bőrt „gyógyító” termékeket. Mintha az idősödés félelmetes és természetellenes folyamat lenne, ami ellen már tizenévesen fel kell venni a harcot! Ahogy az amerikai bőrgyógyász figyelmeztet, a hámlasztó savak és a többlépcsős kezelések túl durvák az egészséges, fiatal bőrnek. Ráadásul nemcsak a külsejüknek okoznak bajt, ami lehet, hogy csak évek múlva jelentkezik, de pszichésen is negatívan hat, ha ilyen fiatalon túl sokat foglalkoznak a külsejükkel. Ezen azonban csak az influenszerek vagy/és a szülők változtathatnak.

