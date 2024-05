A test- és lélekgyógyászat egyaránt fontos a hangterápiában, aminek nemcsak természeti, de tudományos alapjai is vannak. Mivel minden sejtünk rezeg, elektromágnesesség nélkül nem is léteznénk, persze hogy hatnak ránk a hangok, befolyásolhatják a tanulást, a kötődést, az érzelmeket. De gyógyerővel is bír a megfelelő zene.

Ma már több alternatív gyógyászati módszer is rendelkezésünkre áll, ha pszichés vagy fizikai betegségektől, fájdalmaktól szenvedünk. A nem hivatalos orvoslás keresi a megoldásokat a rákra, a szív- és érrendszeri betegségekre is. Van, amit szinte mindenki mindennap használ, még ha nincs is tudatában annak, hogy épp „gyógynövényterápiázik”. Hiszen a teák, növényekből készült krémek, tinktúrák ezt az orvoslást jelentik. De elterjedt a homeopátia is, ami ritka növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagokat használ gyógyítás céljából. Az eredményességét azonban sokan vitatják.

Ősi gyógytudományok

Érdekes a tibeti hangterápia, ami a hangtálakon, a gongon és a sámándobon alapul. Régen tudatállapotok változtatására, vallási szertartásoknál használták, ma meditációra, betegségmegelőzésre alkalmazzák, de akár ismerkedhetünk is hangtálak ütögetése közben a Szigeten . A hangterápiás eszközök nagyon mély alfa, théta vagy akár delta agyhullám szintre képesek elvinni az embert, ami elősegíti a test sejtszintű regenerációját és megújulását, a tudat tágulását és a meditatív állapot elérését.

A kiropraktika manuális technikákat alkalmaz a gerinc és az ízületek javítására, az izomzat, a csontok helyreállítására. Az apiterápia a mézet, méhmérget és a méhpempőt használja gyulladásokra, hormonzavarokra, fájdalomcsillapításra. De van, aki a cseppet sem kellemes méhcsípést veti be, ha reumáról van szó.

Az akupunktúra az ősi kínai orvosláson alapul, ez az, amikor tűket tesznek a test azon pontjaira, amelyek az energiacsatornákhoz (meridiánokhoz) kapcsolódnak, és a chi szabad áramlását segítik. De használhatjuk a japán reikit is, aminek során az orvos energiákat fókuszál a gyógyításra, a stressz kezelésére.

Úgyhogy módszerekből nincs hiány, de olyan alternatív metódus nem sok van, amelynek művelői karitatív célokat is maguk elé tűznek. A Sound–Garden viszont épp ilyen. A megálmodója, Érczy Zsolt a médiában dolgozott, volt szerkesztő, producer, edukációs programok szervezője, de filozófiát is tanult. Talán épp ezért fordult a hangterápia felé, amit ki is próbálhattunk. A hangfrekvencia-terápia, avagy sonopunktúra hasznos lehet, ha fájdalmaink vannak, ha ellazulnánk, jobban aludnánk, energikusabbak lennénk, vagy az immunrendszerünket erősítenénk.

Minden rezeg, ami él

„A hangokkal való gyógyítás tudományos alapokkal rendelkezik. Nem közismert, de 2500 évvel ezelőtti feljegyzések bizonyítják, hogy már Pitagorasz és Hippokratész is kísérleteztek különböző hangokkal és frekvenciatartományokkal, gyógyítási céllal” – mondja Érczy. De a gregorián énekek, a tibeti kántálás is a rezgés gyógyhatásán alapul, hiszen ahogy Érczy Zsolt állítja,

minden rezeg, sejtjeink, gondolataink, a kémia, a vegyületek. A gondolatok is hullámok. Ami nem rezeg, az nincs is, ami viszont rezeg, annak van energiája.

A gamma frekvenciával történő kísérletek már nem annyira új keletűek, egy 2016-os kutatásból kiderült, hogy a 40 Hz-es fény- vagy hanghatás megakadályozza az idegsejtek pusztulását, megerősíti a szinapszisokat. Egereknél figyelték meg először, hogy a hangok hatására javult a beteg egerek állapota, könnyeben kitaláltak a labirintusból, gyorsabban ráleltek elfelejtett ételükre. Érczy elmondása szerint ez nem is meglepő, hiszen a test energiahálózatát lehet stimulálni hangokkal, és a beteg sejt más frekvencián rezeg, mint az egészséges. Ráadásul az agyideg összeköti a dobhártyát a szervekkel, így a külső hangok mélyen hathatnak a belső rendszerekre. A különböző frekvenciák összehangolják a sejteket, amelyek nincsenek harmóniában a test többi részével. „Az Alzheimer-kórosoknál a megfelelő frekvencia megakadályozhatja a plakkok kialakulását, és stimulálhatja az ingerületátvitelt. Újradrótozza a klasszikus kapcsolatokat. Így megerősödnek a kognitív képességek, és akár több hónapig is megmarad a kezelés hatása: az emlékezet frissülése, az életminőség általános javulása.”

Aktiválódik a csodamolekula

Érczy Zsolt szerint a frekvenciakezelés sok idegrendszeri betegséget és az ízületi fájdalmakat is enyhítheti. Amerikában neurológusok is foglalkoznak vele, köztük többen csak hangterápiával és csak neurodegeneratív betegségeket csillapítanak vele. Ezért is vannak olyanok, akik a jövő gyógyászatának nevezik. Hozzáteszi:

A sejtek máshogy rezegnek, ezért nem egyszer fordult elő, hogy valaki úgy jött hozzánk, azt hitte, semmi baja, de a kezelés után a teste egy adott pontján melegebbet érzett, és kiderült, ott van egy cisztája.

Érczy Zsolt úgy véli, a megfelelő rezgések csökkentik a kortizol hormon szintjét (ami stressz esetén magas) és emelik a nitrogén-monoxid-szintet. Ez utóbbi egy jelzőmolekula, amit csodamolekulaként is emlegetnek, és az érfal sejtjei termelik. Az erek kitágulásában és összehúzódásában van szerepe, befolyásolja a keringési rendszert.

Ha spirituálisan akarjuk magyarázni a sonopunktúrát, mondhatjuk, hogy a rezgések hatnak a csakrákra, így kerülnek fókuszba nemcsak a fizikai bajok, hanem a lelkiek is. A csakrákhoz kapcsolódó frekvenciák összehangolódnak a lelki rezgésszintünkkel, ezért találhatunk könnyebben megoldásokat a kapcsolódási problémáinkra is.

Isten nevezhető a teremtő frekvenciának. Nekünk, embereknek minden sejtünk rezeg, elektromágnesesség nélkül nem is léteznénk, a frekvencia minden.

De a tudományos magyarázat meggyőzheti a szkeptikusokat: Lee Bartel, a Torontói Egyetem neurológusa volt a hangtanulmányozás egyik úttörője, aki észrevette, az állatokra is hatnak a hanghullámok, és a demens betegek kezelésében is forradalmi eredményeket ért el. De nemcsak a demenciánál, hanem a pajzsmirigybetegségek, nőgyógyászati problémák esetén is megfigyelték a pozitív változásokat.

Ha bevackolunk a három szigetelt, hangstúdiók paramétereivel rendelkező szoba egyikébe, egy kényelmes döntött ágy, besötétítés és teljes nyugalom vár ránk. Előfordulhat, hogy nem jut időnk konzultációra (ami épp azért fontos, hogy feltárja a bajokat, amelyeket össze kell hangolni a frekvenciákkal), vagy nem tudunk konkrét problémáról, ilyenkor kedvesen megkérdezik, mi a kedvenc országunk vagy városunk, és ehhez illeszkedve keresnek nekünk zenét. A sötét helyiségben aztán megkezdődik egy különleges utazás, amikor a hangok, rezgéshullámok körbeölelik testünket. Aki szerencsés, még úgy is érezheti, hogy megemelkedett az ágyban, mintha levitálna.

Szakemberek kísérik

A Sound-Gardenben dolgozik pszichológus, aki segít az élmény feldolgozásában, coach, és egy onkológus is, dr. Borbényi Erika, ő integratív szemlélettel közelít a rák kezeléséhez, pszichoonkológiával is foglalkozik. Ez épp azzal a félelemmel száll szembe, ami sokunkban lapul, mi lesz, ha mi is rákosak leszünk? Kérdésünkre elmondta, csak nemrég csatlakozott a frekvenciaterápiás csapathoz, mert meggyőzték a mentális betegségekkel kapcsolatos kutatások. Dr. Borbényi abban bízik, hogy a fájdalomcsillapításban elért eredmények talán az onkológia területén is jelentkeznek majd, és a frekvenciakezelések a kemoterápia során jelentkező fájdalmakat, negatív mellékhatásokat is csökkenthetik.

A legjobb hír pedig, hogy Érczyék májusban egy kórház gyerekosztályára viszik a hangterápiát, ahol azt vizsgálják majd, hogyan hatnak a frekvenciák a koraszülött gyerekekre, a kicsik délutáni alvására (elvileg megnyugtatja őket a megfelelő frekvencia), a szoptatásra.

A hangterápián kérhetünk vezetett terápiát és vezetett meditációt is. Ez azért érdekes, mert van, akire jobban hat, van, akire gyengébben, és van, akinél tudatosítani kell az élményt.

Gyakran előfordul, hogy traumák, képek jönnek elő a sötét szobában, de az is, hogy kívülről látjuk magunkat. Hozzá kell szokni ahhoz is, hogy széttartó, felszabaduló gondolatainkat fókuszáljuk. Ebben segítenek a szakemberek.

És hogy milyen zenéket hallgathatunk? Azokat is Érczyék állítják elő már 2,5 éve, és ahogy mondja, szinte ez volt a projekt legnehezebb része, speciális táblázatokból kellett kiolvasni, hogyan hangolják a hangszereket. De tanúsíthatom, sikerült, legalábbis a barcelonai hangulathoz illő dallamsor.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)