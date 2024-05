A James Webb űrteleszkóp több száz furcsa, szabadon lebegő bolygót észlelt már 20 évvel ezelőtt is, de hogy mi a magyarázata ezeknek a szülőcsillag nélküli bolygóknak, az még mindig rejtély. Most egy új tanulmány alaposabb vizsgálatnak vetette alá a magányos bolygókat és a közülük is kitűnő, Jupiter-méretű párokat.