Tavaly nyáron igen nagy sikert aratott a YouTube-on a Szarvasi Könyvtár videója, ami most 129 ezer megtekintésnél jár. Sajnos nem szoktak ilyen nagyot menni a vidéki kultúrbástyák, a könyvtárak videói, de a másfél órás A gondolataink formálják életünket című előadásnak ez sikerült. Mullholland Eszter előadása karizmatikus, szórakoztató és őszinte, mert amiről beszél, az mindenkit érint, és aki egyszer látta, tovább is küldte ismerőseinek, így gyorsan letarolta a netet.

Eszter tavaly még nem ért rá velünk beszélgetni, de most kifaggathattuk szíve csücskéről, az RTT-ről, ami életelakadásoknál bevethető hipnózistechnika.

Az RTT a hipnoterápia, az NLP (neurolingvisztikus programozás), a pszichoterápia és a kognitív viselkedésterápia alapelveiből merít.

Lényege, hogy a felszíni hipnózis technikáját alkalmazva segít a tudatalattihoz való hozzáférésben, ami életünket 95 százalékban irányítja beidegződéseken, szokásokon, hiedelmeken keresztül

– mondja Eszter. Hozzáteszi, tudatalattink mindenről lenyomatot készít, és óhatatlanul ezek a lenyomatok irányítanak minket. Például ha valami történt gyerekkorunkban, mondjuk megtámadott egy kutya, vagy valaki azt mondta 10 évesen korunkban, „ha így viselkedsz, nem lesz belőled semmi”. Ezek okozhatnak olyan sebeket, amelyek felnőttkorunkban újra feltörhetnek, és aktiválódhatnak a legkisebb dologra is.

Teremtő gondolat

Egy átlagembernek naponta 50-70 ezer gondolat cikázik át az agyán, ezek irányítanak minket, és azt is tükrözik, hogy vagyunk magunkkal. Eszter állítja,

a gondolatból érzelem születik, abból pedig cselekvés. A negatív gondolatokat felül lehet írni, a gyerekkori, mélyen bevésődetteket is, éppen erre jó az RTT.

A nem tudatos, rossz gondolatspirál is a gyerekkorból jön, a jó is, és épp ezek határozzák meg jelen életszemléletünket, attitűdünket a világban. Sokan tudják, hogy nem jól csinálják a dolgokat, csak nem képesek változtatni. Viszont Eszter szerint ha a gondolatot módosítani tudjuk, akkor a viselkedést is. Fordítva viszont nem működik, ha csak a viselkedés módosul, a gondolat nem, akkor frusztrált emberré válhatunk.

Az RTT-kezelés átlagosan 1,5-2 óra, de Mullholland Eszter néha egész napos üléseket is tart, ha a kliensnek erre van igénye, ugyanis missziónak érzi a gyógyítást, nem szívesen szakítja félbe a „tudatalattiban dolgozót”.

És hogy zajlik egy ilyen ülés? A meditációhoz hasonló ellazult tudatállapotba kerülünk, és így, a psziché mélyebb rétegeinek elérésével kerülünk hipnózisba. De ne misztifikáljuk túl a hipnotikus állapotot, ami természetes és akár mindennap átélhetjük tudtunkon kívül is. Például vezetés közben, vagy reggel felkelés után, este elalvás előtt. Ahogy Eszter mondja,

az idegrendszer letompul, pihen, mintha robotpilótán működnénk. A kritikus, gondolkodó agy ilyenkor kikapcsol, háttérbe szorul.

Azonban hipnózisban is bármikor képesek vagyunk visszakerülni a valóságba, a jelenbe, ha hozzánk szólnak, válaszolunk. Senkit sem lehet hipnózisban olyasmire kényszeríteni, amit az illető nem akar vagy nem enged meg, nincs Thomas Mann Mario és a varázslójához hasonló manipulációs helyzet.

Lemegyünk egy olyan állapotba, théta szintre (amikor az agyhullámok másodpercenként 4-7 ciklusú frekvenciára lassulnak), ahol meg lehet keresni egy konkrét probléma gyökerét, kiderül, hogy mikor és miért keletkezett baj. Általában a gyerekkorból ered minden, nem mintha szüleink rosszat akartak volna nekünk, hiszen általában mindenki jót szeretne a gyerekének, boldog és kiegyensúlyozott gyerekkort, de ők is rossz mintákat kaptak, és azt adják tovább.

Viszont ha hipnózisban megtalálják a problémát, elfogadtatják a tudatalattival, hogy ami gyerekkorban trauma volt, az már nem fenyegetés, nem rossz, már nem kell vele küzdeni. Fontos azonban, hogy nem újraéljük a rossz élményt, a bántást, a félelmetes helyzetet, hanem kívülről látjuk magunkat a múltban.

Frusztrációk a gyerekkorból

Eszter egyik kliense egy magas pozícióban lévő, munkájában sikeres középkorú férfi volt, aki otthon nem tudta kezelni a problémákat. Ha konfliktusba került a feleségével, nem szállt szembe, csendben lapult, ami furcsa ellentétben állt határozott és kemény munkahelyi viselkedésével. Az RTT-ülésen kiderült, a férfi karrierista szülők gyereke, kiskorában csak akkor voltak elégedettek vele otthon, ha csendben volt, hogy szülei dolgozhassanak. Ez volt az egyetlen eszköze, hogy jóban legyen anyukájával és apukájával. Ez az otthoni visszafogott viselkedés mindig jellemző volt rá, de most, hogy kirepültek otthonról a gyerekei, fókuszba került. Ha hazaért, már nem élt, letompította a személyiségét és csak szolgálta a családot.

De ugyanez lehet fordítva is, van, aki a munkahelyén játszik szerepet, mindenkinek meg akar felelni, a maga alatt állóknak sem mer visszaszólni, azokkal sem akar konfliktusba kerülni. Ő a hivatalban tudatos, ott azért dolgozik, hogy szeressék, otthon viszont kienged, gyakran agresszív a családtagokkal a sok elfojtott feszültségtől.

„Az ülés után kapunk egy személyre szóló meditációs hanganyagot, ami segít megerősíteni bennünk a probléma megoldását, új érzelmi és gondolkodási mintákat alakít ki. Legalább 21-28 napon keresztül hallgatjuk, de minél tovább, annál jobb. A sok ismétlés miatt a változás stabil lesz és tartós, ami jobb közérzetet és mentális egészséget eredményez” – tudjuk meg Esztertől. Hozzáfűzi, elvileg mindent lehet így gyógyítani, akár a függőségekről való leszoktatásban is segít, vagy a fogyásban, traumák feldolgozásában, de fóbiákat is kezelhetünk vele. Amerikai és angol orvosok már kemoterápiás kezelés kiegészítéseként is alkalmazzák.

És hogy miben áll az ereje? „A tudatos és tudatalatti közti szakadékot a legjobban a hipnózis tudja áthidalni.” Az RTT-nél a meditáció a plusz, ami megkülönbözteti a sima pszichológiai kezelésektől és a hagyományos hipnózistól. Az ember nem marad egyedül a kezelések után, ott lesz egy hang(anyag), amit akárhányszor elővehet.

És hogy hányszor kell menni? A probléma súlyosságától függ, 3-4 alkalom lehet szükséges a keményebb eseteknél. A kérdésre, hogy mindenki hipnotizálható-e, Eszter bőszen bólogat, bár persze van, aki könnyeben, van, aki nehezebben. Sőt, azt mondja,

7 éves korig minden gyerek a hipnózis állapotában van, nincs énvédelmük, ezért lehet minden élményük nagyon építő vagy nagyon romboló.

Az RTT állapotában visszatérünk a múltba, áramlanak a képek, az emlékek, Eszter egyszer csak megállítja a múlt hömpölygését, és a tudatalatti választ az emlékek közül. Az érdekes az, hogy 99 százalékos pontosággal azt, amire aktuálisan szükség van.

A legtöbb felnőttkori trauma és probléma mögött Eszter szerint a gyermeki tehetetlenség húzódik. Egy anno meg nem oldott konfliktus, bántás átkerül a felnőttkorba, és még traumatizál, frusztrál. „Ugyanis a tudatalatti nem öregszik, bármikor előjöhetnek régi dolgok, események, csak egy szikra kell, ami beizzítja őket. És nem a szülők a gonoszok, csak ők is rossz mintákat hoznak, ez megy tovább és tovább, hiába is akar mindenki jót.”

Eszter szerint a legszebb az, amikor az emberek látják a kiskori önmagukat, hipnózisban a szemébe néznek, átölelik, biztosítják szeretetükről, és sírnak, amikor gyermeki énjüket megszeretgetik. „El kell fogadtatni a tudatalattival az egybeolvadást régi énünkkel, és amikor ez megtörténik, a felnőtt én a gondjaiba veszi a megbántott egykori gyermeki ént, az valami óriási felszabadulás!” – mondja Mullholland Eszter.

(Borítókép: Mullholland Eszter. Fotó: Szollár Zsófi / Index)