A brit színész a interneten szörfözve bukkant egy walesi férfire, aki felvette a harcot a nagy vegyszergyártó céggel, a Monsantóval. Douglas Gowan egészsége tönkrement, de most úgy tűnik, végre publikussá válnak küzdelmei és életveszélyes nyomozása.

A brit filmsztár, akit olyan kasszasikerekből ismerhetünk, mint az Alkonyat, az Utazók, a Véres gyémánt, a Mennyei királyság vagy az Éjszakai ragadozók, a Távol a világ zajától szomorú szerelmeséről már nem is beszélve, izgalmas vegyszernyomozásba csöppent a valóságban. Amivel Julia Roberts szembesült az Erin Brockovichban, az semmi ahhoz képest, amit Sheen talált.

Kate Beckinsale egykori férje, Michael Sheen Los Angeles-i otthonában szörfözött a neten, amikor megakadt valamin a szeme az internetet böngészve, ez a valami pedig Douglas Gowan neve volt. Gowan veszélyesen sok mérgező vegyszert fedezett fel Dél-Walesben, mezőgazdasági területek közelében.

Sheen felkereste Douglast, aki ekkorra, épp a nyomozása miatt, súlyos beteg volt már. A színész felvette vallomását az elmúlt évtizedekről, és egy sötét titokra derített fényt – olvashatjuk a BBC-n.

Egy furcsa kis állat

A történet 1967-ben kezdődött, amikor Douglast, aki a National Farming Union tanácsadójaként dolgozott, felhívták, hogy nézzen meg egy furcsa borjút egy farmon, Llantrisant közelében, Rhondda Cynon Tafban. Az állatnak, Douglas döbbenetére, három lába volt, a farka hiányzott, ahogy a nemi szerve is.

A férfi a karjába vette a szegény borjút, és arra gondolt, ki kell deríteni, kik tehetnek erről a borzalomról. Sejtette, hogy a Brofiscin Quarry nevű hulladéklerakó, ami mellett a farm is elterült, vegyszerekkel dolgozik. Vízmintákat gyűjtött a lerakóból, és elküldte egy laboratóriumba, ahol azonosították a poliklórozott bifenileket, vagyis PCB-ket.

Ezekről ma már köztudott, hogy nagyon mérgező anyagok, és 151 országban, köztük az Egyesült Királyságban is betiltották előállításukat. De a hatvanas években ez még nem volt evidencia, bőszen használták őket festékekhez, papír előállításához, hogy tűzállóbbá tegyék ezeket a termékeket. A vegyi anyagok nagyrészt egy céghez, a Monsanto nevű amerikai vegyipari óriáshoz kapcsolódtak. Ennek európai üzeme a dél-walesi Newportban volt. A vállalat több ezer tonna PCB-felesleget állított elő, amelyeket szeméttelepeken temettek el.

Douglas attól tartott, hogy a vegyszer bekerül a táplálékláncba a szántóföldeken, a szarvasmarha húsán és tején keresztül. Azon is aggódott, hogy a PCB-k örökvegyszerek, vagyis soha nem fognak biológiailag lebomlani. Erin Brockovichhoz hasonlóan az ő tényfeltáró munkáját is a nagyobb hatalmak lehetetlenítették el és veszélyeztették.

A kormány saját tesztjei persze a helyszínen alacsonyabb PCB-szintet mutattak ki, mint Douglas nyomozása.

A férfi 2018-ban, 74 évesen halt meg, úgy vélte, összeesküvést szőttek az elhallgattatására, és egy ideig tanúvédelem alatt is állt. Kutakodásainak fontos dokumentumai nem kerültek napvilágra eddig, halála után viszont eljutottak egy képviselőhöz, aki a BBC-n akarta nyilvánosságra hozni. De az ügy előrelendítését végül Michael Sheen véletlen felbukkanása tette lehetővé.

A színész 2017-ben talált rá Douglasre, egy évvel a férfi halála előtt. Elment hozzá egy hétvégére, és akkor rögzítette a történetet. Douglas többször is visszatért a dél-walesi farmra, hogy rendszeresen mintákat vegyen, és meg volt győződve arról, hogy a PCB-nek való kitettség károsította az egészségét. Nagyon dühös volt, hogy senki nem csinált semmit.

A BBC-podcast producere, Dan Ashby azt mondta, a legtöbb igazi krimisorozatban van egy áldozat, akivel együtt érzünk, és itt most ismerjük a mérget, a tetteseket is. Csak az a kérdés, hogy mind áldozatok vagyunk-e. Még soha nem látott olyan nyomozást, ami egyszerre volt ennyire egyetemes és személyes is.

