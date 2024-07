A The Hill nevű lap azt írja, hogy a Kongó Észak- és Dél-Kivu tartományaiban keringő majomhimlő-vírus vélhetően a Közép-Afrikában előforduló törzs egyik mutációja, amely különbözik attól a törzstől, amely 2022 és 2023 között az Egyesült Államokban és más nyugati országokban is megjelent.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kongói majomhimlő terjedésének kockázata továbbra is magas, a nemrég azonosított mpox törzs pedig becslések szerint 2023 szeptembere körül bukkanhatott fel, és, mint írják, aggasztó jellemzői vannak. A korábban azonosított vírushoz képest az a legfőbb különbség, hogy az új törzs sokkal könnyebben terjed emberről-emberre – számolt be Sylvie Jonckheere, az Orvosok Határok Nélkül újonnan megjelenő fertőző betegségek tanácsadója, aki jelenleg a kongói Gomában tartózkodik.

Szexuális úton és bőr-bőr érintkezéssel terjed

A majomhimlő – amelyet azért kellett átnevezni, mert egyes kutatócsoportok szerint „stigmatizáló lehet“ az afrikaiak számára – egy halálos vírusfertőzés. Az új törzs szexuális úton, valamint bőr-bőr érintkezéssel is terjed, amely globális veszélyt jelenthet. A 2022-es világjárványt a veszélyeztetett csoportok beoltásával akadályozták meg, ám a Kongói Demokratikus Köztársaságban nem olyan egyszerű hozzáférni a vakcinákhoz és kezelésekhez.

Kamituga városban már több megbetegedést regisztráltak, többnyire iskolásokat és egészségügyi dolgozókat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pedig ez a helyzet nemzetközi kiterjedés kockázatát jelenti.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2023-ban csaknem 8 ezer megbetegedés és 384 haláleset történt a majomhimlő miatt, ráadásul ezek jelentős része 15 év alatti gyerekeket érintett. A WHO arra figyelmeztet, hogy az új törzs súlyosabb betegséget és több halálesetet okozhat, továbbá attól is tartanak, hogy a tünetmentes emberek közötti terjedés miatt magasabb lesz a fertőzöttek aránya.