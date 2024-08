Az Újszövetség több szakasza leírja, hogyan prédikált és gyógyított Jézus egy zsinagógában az izraeli Korazinban.

A templomot 1905-ben tárták fel, akkor úgy határozták meg a korát, hogy Kr. után 380-ban épülhetett, de most az épület alatt egy másik romjaira bukkantak. Szakértők szerint már Jézus is taposhatta a most megtalált rejtett templom paplóját. Nem véletlenül mondta az ásatás vezetője, Achia Cohen-Tavor vezető régész, hogy ez

talán a legfontosabb felfedezés, amiben eddig részt vett.

Csapatával óriási sziklákat találtak a templom alatt különleges elrendezésben. Kerámiákra, érmékre és edényekre is leltek a romok között. A kerámiákról megállapították, hogy az 1. századból származnak.

A Galileai-tenger partján lévő város, Korazin, a mai Keraze romváros helyén, Kapernaumtól északnyugati irányban körülbelül 5 km-re fekszik. Jézus messiási munkájának egyik jelentős állomása, ahogy olvashatjuk Máté evangéliumában, ahol a lakók nem akartak megtérni, ezért ítéletes prófécia hangzik el felette.

Cohen-Tavor szerint a korábbi ásatások összetéveszthették az óriási sziklákat az alapkőzetekkel, ezért nem fordítottak rájuk elég figyelmet. Az építményt bazaltkövekből építették, és zsidó motívumokkal díszítették.