Kutatók új szúnyogriasztót fejlesztettek ki az emberi bőrön gyakran előforduló baktériumok segítségével. Az eredmény egy olyan szer, amely akár egy hétig is távol tarthatja a bosszantó és esetenként veszélyes betegségeket hordozó szúnyogokat – írja a BGR.

A nőstény szúnyogok több tényező alapján választják ki, hogy kinek a vérét szívják. Ezek közé tartozik a testhőmérséklet, a bőrön élő mikrobák által kibocsátott szag, valamint a szén-dioxid jelenléte. Ezek azonban felhasználhatók a szúnyogok távol tartására is, mivel a számukra kellemetlen illatanyagokkal hosszú időre elriaszthatók.

A bőrbaktériumok által termelt tejsav különösen vonzza a szúnyogokat, ezért a tudósok arra törekedtek, hogy csökkentsék ennek a vegyületnek a jelenlétét a bőrön. Kísérleteik igazolták, hogy kevesebb tejsav termelésével az ember kevésbé válik vonzóvá a szúnyogok számára.

A tejsav termelés csökkentésére genetikailag módosították a Staphylococcus epidermidis és a Corynebacterium amycolatum baktériumokat. Az ilyen mikrobákkal kezelt egereket a szúnyogok akár 11 napon át is 64,4 százalékkal nagyobb arányban kerülték el. Az eddig használt rovarriasztókhoz képest jóval hosszabb ideig távol tarthatók így a vérszívó rovarok, ugyan három napra volt szükség mire védőhatását kifejtette az új módszer.

A kutatók szerint az emberekre és az élővilágra nézve is biztonságos az új szúnyogriasztó azzal, hogy természetes a bőrön is létező baktériumok génmódosításával tartják távol a rovarokat. A tanulmány publikálásán túl, egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz a gyakorlatban is alkalmazható az új módszer.